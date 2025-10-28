Сьогодні кожен боєць має бути навчений до рівня бойового медика, - начмед НГУ Стеблюк

Наразі виникає необхідність у високому рівні підготовки кожного військовослужбовця бойовій медицині.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів військовий медик Нацгвардії, командир медичної роти "Діти Айболіта" Всеволод Стеблюк.

Картина лінії бойового зіткнення змінюється динамічно, тому й характер медичної допомоги та евакуації також змінюються, пояснив він.

"На сьогодні немає великих взводних опорних пунктів, ротних опорних пунктів, які стоять, позицій. Це розкидані окремі позиції, які мають бути добре замасковані, тому що все-таки основний вогневий контакт здійснюється через дрони, артилерію, бомбардування. Завдання – втримати штурми і просочування", - пояснив Стеблюк.

Читайте також: В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров’я. Що ними передбачено?. ПЕРЕЛІК

Медична підготовка військових

За словами командира, підготовка навичок тактичної медицини для військових є важливою.

"Причому кожен боєць має бути навчений, натренований до рівня бойового медика. Якщо ми раніше казали, що ваш ангел-рятувальник – це бойовий медик, сьогодні, передусім, виникає необхідність у високому рівні підготовки кожного військовослужбовця", - зазначив він.

Також читайте: Рада збільшила видатки держбюджету на 325 мільярдів: На ЗСУ вперше спрямують кошти від заморожених активів РФ (оновлено)

Навчання в школі НАТО

Стеблюк також розповів, що періодично проходить навчання в школі НАТО для командного складу медичних сил.

"Цікавість до нас надзвичайно велика. От зараз як раз готую лекцію для курсантів цієї школи. Я бачу, наскільки це все серйозно сприймається. Узяти хоча б крайню мою поїздку до школи НАТО – найбільша зацікавленість була з боку Норвегії, Данії, Німеччини. Представники цих країн просили надати матеріали. При цьому все, що я везу, погоджено у нас з відповідними службами. У мене є дозвіл контррозвідки, секретки на ту презентацію, яку я читаю. Є зацікавленість. Дуже цікаво співпрацювати з балтійцями - тому що вони вже в себе починають впроваджувати превентивні заходи; реально готуються, що можлива агресія буде спрямована на них", - додав командир.

Повний текст інтерв'ю із Всеволодом Стеблюком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ