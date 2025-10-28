Сегодня каждый боец должен быть обучен до уровня боевого медика, - начмед НГУ Стеблюк

Сейчас возникает необходимость в высоком уровне подготовки каждого военнослужащего боевой медицине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал военный медик Нацгвардии, командир медицинской роты "Дети Айболита" Всеволод Стеблюк.

Картина линии боевого соприкосновения меняется динамично, поэтому и характер медицинской помощи и эвакуации также меняются, пояснил он.

"На сегодня нет больших взводных опорных пунктов, ротных опорных пунктов, которые стоят, позиций. Это разбросанные отдельные позиции, которые должны быть хорошо замаскированы, потому что все-таки основной огневой контакт осуществляется через дроны, артиллерию, бомбардировки. Задача - удержать штурмы и просачивания", - пояснил Стеблюк.

Медицинская подготовка военных

По словам командира, подготовка навыков тактической медицины для военных является важной.

"Причем каждый боец должен быть обучен, натренирован до уровня боевого медика. Если мы раньше говорили, что ваш ангел-спасатель - это боевой медик, сегодня, прежде всего, возникает необходимость в высоком уровне подготовки каждого военнослужащего", - отметил он.

Обучение в школе НАТО

Стеблюк также рассказал, что периодически проходит обучение в школе НАТО для командного состава медицинских сил.

"Интерес к нам чрезвычайно большой. Вот сейчас как раз готовлю лекцию для курсантов этой школы. Я вижу, насколько это все серьезно воспринимается. Взять хотя бы крайнюю мою поездку в школу НАТО - наибольшая заинтересованность была со стороны Норвегии, Дании, Германии. Представители этих стран просили предоставить материалы. При этом все, что я везу, согласовано у нас с соответствующими службами. У меня есть разрешение контрразведки, секретки на ту презентацию, которую я читаю. Есть заинтересованность. Очень интересно сотрудничать с балтийцами - потому что они уже у себя начинают внедрять превентивные меры; реально готовятся, что возможная агрессия будет направлена на них", - добавил командир.

