ЗСУ вперше отримають кошти від заморожених активів РФ: Комітет Ради схвалив зміни до держбюджету на 325 мільярдів

Бюджетний комітет Верховної Ради ухвалив у цілому зміни до держбюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.

Розгляд відповідного законопроєкту №14103 у сесійній залі очікується вже сьогодні, 21 жовтня, повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") у Facebook.

"Закликаю усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроекту за основу і в цілому, оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська. Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було", – написала Підласа.

За її словами, додаткові кошти розподілять наступним чином:

210,9 млрд грн – на ЗСУ;

99,1 млрд грн – на виробництво і закупівля зброї та боєприпасів для ЗСУ;

8,1 млрд грн – для Нацгвардії;

4,3 млрд грн – на закупівлю дронів через Держспецзв’язку;

1,3 млрд грн – для СБУ;

918 млн грн – для Держспецтранспорту;

83 млн грн – для ДПСУ;

28,8 млн грн – для ГУР МО;

8 млн грн – для СЗР.

Покривати додаткові видатки планують із кількох джерел. Зокрема, 294,3 млрд грн – за кошти міжнародної допомоги, зокрема 6 млрд євро кредиту за програмою ERA loans, який має погашатися за рахунок доходів від використання заморожених активів РФ. Крім того, на 10,4 млрд грн планують зменишити невійськові витрати.

Також додаткові 20 млрд грн планують отримати від зростання надходжень ПДФО і військового збору з виплат грошового забезпечення військовим у листопаді-грудні.

Раніше повідомлялось, що за січень-вересень 2025 року касові видатки загального фонду держбюджету становили 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн, або на 20,2% більше, ніж торік.

Загалом за дев’ять місяців на безпеку і оборону спрямовано 1,78 трлн грн, що дорівнює 63,3% усіх видатків загального фонду. У вересні на ці цілі було витрачено 210,8 млрд грн.