Видатки держбюджету перевищили 2,8 трильйона від початку року. На що витрачали кошти?

За січень-вересень 2025 року касові видатки загального фонду держбюджету становили 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн, або на 20,2% більше, ніж торік.

Зокрема, у вересні було витрачено 312,6 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загалом за дев’ять місяців на безпеку і оборону спрямовано 1,78 трлн грн, що дорівнює 63,3% усіх видатків загального фонду. У вересні на ці цілі було витрачено 210,8 млрд грн.

За економічною класифікацією найбільшою статтею залишається оплата праці з нарахуваннями: 1,13 трлн грн, або 40,1% загального обсягу (у вересні – 135,2 млрд грн). Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, видатки за цією статтею зросли на 200,8 млрд грн, або на 21,6%.

На соціальне забезпечення спрямовано 474,9 млрд грн, або 16,9% всіх видатків (у вересні – 55,1 млрд грн). Кошти пішли зокрема на трансферт Пенсійному фонду, соціальний захист сімей та виплати субсидій і пільг.

На оплату товарів і послуг витратили 397,3 млрд грн, або 14,1% (у вересні – 53,6 млрд грн). Ці видатки включали підтримку ЗСУ та інших силових відомств, закупівлю техніки, озброєння, екіпірування і забезпечення програми медичних гарантій.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам становили 347,1 млрд грн, або 12,3% (у вересні – 33,6 млрд грн). Частина коштів спрямована на забезпечення потреб оборони та підтримку Фонду розвитку підприємництва.

На обслуговування держборгу витрачено 246,3 млрд грн, або 8,7% (у вересні – 13 млрд грн). Річне зростання становить 28,8 млрд грн, або 13,2%.

Трансферти місцевим бюджетам склали 139,3 млрд грн, або 4,9% (у вересні – 16 млрд грн). Порівняно з торішнім періодом обсяг зріс на 8,6 млрд грн, або на 6,6%.

Раніше повідомлялось, що надходження від єдиного податку до місцевих бюджетів за рік зросли на понад 11,4%. Загальна сума податку склала майже 55,9 млрд грн або на 5,7 млрд грн, більше порівняно з відповідним періодом минулого року.