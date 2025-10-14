Надходження від єдиного податку до місцевих бюджетів за рік зросли на понад 11,4%

За січень-вересень цього року до місцевих бюджетів України надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку – на 11,4%, або на 5,7 млрд грн, більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як ідеться в повідомленні Державної податкової служби, найбільше бюджети своїх громад поповнили платники:

Києва – 11,8 млрд грн,

Дніпропетровщини – майже 5 млрд грн,

Львівщини – 4,6 млрд грн,

Київської області – 4,1 млрд грн.

У Держподатковій нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір.

Ставки військового збору наступні:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн),

підприємці третьої групи – 1% від отриманого доходу щоквартально.

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-вересня 2025 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету 10,6 млрд грн ПДВ або так званого "податку на Google".

До того стало відомо, що в Україні за січень-вересень поточного року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+84,2 млрд грн).