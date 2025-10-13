Підвищення податків: Надходження військового збору в 4 рази перевищили торішній показник
В Україні за січень-вересень поточного року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+84,2 млрд грн).
Як ідеться в повідомленні Державної податкової служби, торік за дев'ять місяців надходження склали 32,5 млрд грн.
"Зростання зумовлене як підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5%, так і свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових", – зазначили в Держподатковій.
Найбільше сплатили:
- Київ – 37,7 млрд грн,
- Дніпропетровська область – 13,2 млрд грн,
- Львівська область – 9 млрд грн,
- Харківська область – 7,4 млрд грн.
Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.
Ставки військового збору становлять:
- ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);
- платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1% від отриманого доходу щоквартально;
- підприємці на загальній системі оподаткування – 5% від чистого річного оподатковуваного доходу;
- із найманих працівників – 5% від нарахованої заробітної плати,
- військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, Сліжби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України,
- самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.
Як повідомлялося, платники податків в Україні за січень-серпень 2025 року спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль