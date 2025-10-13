Підвищення податків: Надходження військового збору в 4 рази перевищили торішній показник

В Україні за січень-вересень поточного року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+84,2 млрд грн).

Як ідеться в повідомленні Державної податкової служби, торік за дев'ять місяців надходження склали 32,5 млрд грн.

"Зростання зумовлене як підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5%, так і свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових", – зазначили в Держподатковій.

Найбільше сплатили:

Київ – 37,7 млрд грн,

Дніпропетровська область – 13,2 млрд грн,

Львівська область – 9 млрд грн,

Харківська область – 7,4 млрд грн.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ставки військового збору становлять:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);

платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1% від отриманого доходу щоквартально;

підприємці на загальній системі оподаткування – 5% від чистого річного оподатковуваного доходу;

із найманих працівників – 5% від нарахованої заробітної плати,

військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, Сліжби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України,

самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Як повідомлялося, платники податків в Україні за січень-серпень 2025 року спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.