Підвищення податків: Надходження від військового збору за рік збільшилися в 4 рази

Платники податків в Україні за січень-липень 2025 року спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору.

Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд грн, повідомляє Державна податкова служба.

Найбільші суми сплатили:

Київ – 33,5 млрд грн,

Дніпропетровська область – 11,7 млрд грн,

Львівська область – 8 млрд грн,

Харківська область – 6,5 млрд грн.

"Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінною і своєчасною сплатою збору платниками", – зазначили в Держподатковій.

Як повідомлялося, за підсумками січня-липня цього року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.