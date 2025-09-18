Підвищення податків: Надходження від військового збору за рік збільшилися в 4 рази
Платники податків в Україні за січень-липень 2025 року спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору.
Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд грн, повідомляє Державна податкова служба.
Найбільші суми сплатили:
- Київ – 33,5 млрд грн,
- Дніпропетровська область – 11,7 млрд грн,
- Львівська область – 8 млрд грн,
- Харківська область – 6,5 млрд грн.
"Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінною і своєчасною сплатою збору платниками", – зазначили в Держподатковій.
Як повідомлялося, за підсумками січня-липня цього року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.
