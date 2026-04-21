Хирурги СБУ и США провели курс боевой медицины для военных медиков. ФОТО
Военные медики, работающие непосредственно на передовой, прошли международный курс по боевой хирургии ASSET+ при участии украинских и американских специалистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра специальных операций "Альфа" СБУ.
Обучение проводили хирургические команды подразделения совместно с инструкторами Американского колледжа хирургов. Курс ASSET+ является сертифицированной программой для стран НАТО и направлен на отработку быстрого доступа к источникам кровотечения и поврежденным органам в критических условиях.
Подготовку прошли врачи и медсестры, работающие на стабилизационных пунктах и в передовых хирургических группах на фронте. В СБУ отмечают, что квалификацию хирургов подразделения "Альфа" официально признали американские коллеги.
Это открывает возможность готовить украинских инструкторов и масштабировать программу для других подразделений Сил обороны Украины.
Обучение прошло при поддержке благотворительного фонда "Вместе для Украины", Департамента здравоохранения Министерства обороны и общественной организации "Честь".
