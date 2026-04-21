РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13942 посетителя онлайн
Новости Фото Медицинская помощь раненым Обучение командиров медподразделений Военная медицина
1 061 2

Хирурги СБУ и США провели курс боевой медицины для военных медиков. ФОТО

Военные медики, работающие непосредственно на передовой, прошли международный курс по боевой хирургии ASSET+ при участии украинских и американских специалистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра специальных операций "Альфа" СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обучение проводили хирургические команды подразделения совместно с инструкторами Американского колледжа хирургов. Курс ASSET+ является сертифицированной программой для стран НАТО и направлен на отработку быстрого доступа к источникам кровотечения и поврежденным органам в критических условиях.

Подготовку прошли врачи и медсестры, работающие на стабилизационных пунктах и в передовых хирургических группах на фронте. В СБУ отмечают, что квалификацию хирургов подразделения "Альфа" официально признали американские коллеги.

Хирурги
Это открывает возможность готовить украинских инструкторов и масштабировать программу для других подразделений Сил обороны Украины.

Обучение прошло при поддержке благотворительного фонда "Вместе для Украины", Департамента здравоохранения Министерства обороны и общественной организации "Честь".

Автор: 

медицина (2511) СБУ (20578) военные учения (3419)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заголовок вогонь! Хірурги СБУ....
показать весь комментарий
21.04.2026 13:45 Ответить
Фахiвцi з ампутацii кацапського моску
показать весь комментарий
21.04.2026 14:29 Ответить
 
 