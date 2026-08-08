Телеграм-чат, де координувалися акції за Федорова, видалили після затримання адміністратора,- ZMINA

Фото: Threads

Один з телеграм-чатів, де координувались протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова, був видалений після затримання його адміністратора Віталія Камки.

Про це пише Центр прав людини ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

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Видалення координаційного ресурсу

Про видалення чату 7 серпня під час акції на площі Івана Франка повідомив один з її організаторів Аркадій Петросян. Пізніше цього дня в мережі Threads з’явились повідомлення про затримання адміністратора цього каналу.

Цю інформацію у коментарі ZMINA також підтвердив учасник протестів Сергій Мотренко, який підтримував зв’язок із Камкою.

За його словами, у соцмережах Камка використовує псевдонім Віталій Павук. Він адміністрував телеграм-чат "Протест", в якому було близько 770 учасників і який використовували для координації людей, які регулярно долучалися до протестів.

Учасники чату повідомляють, що після 18 години 7 серпня у чаті "Протест" з’явилось повідомлення від імені Павука такого змісту:

"Ніч була без сну. Був час порозмірковувати. Вчиняємо не вірно. Своє рішення я прийняв. Служитиму державі в ЗСУ! Тримаємо один стрій! Україна понад усе!"

Фото: Скриншот повідомлення на каналі "Протест" від 7 серпня 2026 року

Після повідомлення чат було видалено з мережі.

Водночас Камка стверджує, що сам цього повідомлення не писав і чат не видаляв. Про це він, зокрема, заявив у відповідь на повідомлення іншого учасника протесту.

Фото: Допис та коментарі у користувача Threads @biblemylove від 7 серпня 2026 року

Слідчий отримав доступ до акаунту

Камка стверджує, що після затримання слідчий отримав доступ до його телеграм-акаунта, написав останнє повідомлення та видалив чат.

Своєю чергою Сергій Мотренко, який, за його словами, часто спілкувався з Камкою під час протестів, у коментарі ZMINA зазначив, що згадане вище повідомлення здалося йому нетиповим для Камки та його попередньої манери спілкування. Водночас Мотренко наголосив, що не може достеменно знати, за яких обставин було написане повідомлення.

Утримання в наручниках

Камка повідомляв своїм співрозмовникам в соцмережах, що 7 серпня його зупинили працівники поліції, коли він їхав на мотоциклі. Правоохоронці перевіряли його дані та встановили, що він перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Після цього чоловіка в наручниках доправили до Білої Церкви. Камка стверджує, що вже у Білоцерківському зональному відділі Військової служби правопорядку його пристебнули наручниками до ліжка.

У себе у соцмережах Instagram та Threads Камка публікував відео та фото себе у наручниках.

Фото: Скриншоти зі сторінки Віталія Камки @marmelad.tut від 8 серпня 2026 року

Станом на 8 серпня він повідомляв, що перебуває у Білій Церкві та надалі його мають перевезти до Черкас для повернення до військової служби.

Пізніше 8 серпня Сергій Мотренко передав ZMINA запис своєї розмови з Камкою. У ній Камка повідомив, що його вже доправили до Черкас і наразі він перебуває у військовій частині А7017. За його словами, загалом до нього ставляться адекватно і фізичного насильства щодо нього не застосовували, однак на попередніх етапах доставлення та перебування під вартою він тривалий час був у наручниках.

"Законодавство дозволяє військовослужбовцям ВСП застосовувати наручники під час затримання, конвоювання або тримання особи за певних обставин — зокрема у разі опору, спроби втечі, нападу чи ризику завдання шкоди собі або іншим",- йдеться у публікації.

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