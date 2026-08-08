Телеграм-чат, в котором координировались акции в поддержку Федорова, удалили после задержания администратора, - ZMINA

Фото: Threads

Один из Telegram-чатов, в котором координировались протесты против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова, был удален после задержания его администратора Виталия Камки.

Об этом пишет Центр прав человека ZMINA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удаление координационного ресурса

Об удалении чата 7 августа во время акции на площади Ивана Франко сообщил один из ее организаторов Аркадий Петросян. Позже в тот же день в сети Threads появились сообщения о задержании администратора этого канала.

Эту информацию в комментарии ZMINA также подтвердил участник протестов Сергей Мотренко, который поддерживал связь с Камкой.

По его словам, в соцсетях Камка использует псевдоним Виталий Павук. Он администрировал Telegram-чат "Протест", в котором было около 770 участников и который использовался для координации людей, регулярно присоединявшихся к протестам.

Участники чата сообщают, что после 18 часов 7 августа в чате "Протест" появилось сообщение от имени Павука следующего содержания:

"Ночь прошла без сна. Было время поразмыслить. Мы поступаем неправильно. Я принял решение. Буду служить государству в ВСУ! Держимся вместе! Украина превыше всего!"

Фото: Скриншот сообщения на канале "Протест" от 7 августа 2026 года

После этого сообщения чат был удален из сети.

В то же время Камка утверждает, что сам этого сообщения не писал и чат не удалял. Об этом он, в частности, заявил в ответ на сообщение другого участника протеста.

Фото: Пост и комментарии пользователя Threads @biblemylove от 7 августа 2026 года

Следователь получил доступ к аккаунту

Камка утверждает, что после задержания следователь получил доступ к его аккаунту в Telegram, написал последнее сообщение и удалил чат.

В свою очередь Сергей Мотренко, который, по его словам, часто общался с Камкой во время протестов, в комментарии ZMINA отметил, что упомянутое выше сообщение показалось ему нетипичным для Камки и его прежней манеры общения. В то же время Мотренко подчеркнул, что не может точно знать, при каких обстоятельствах было написано сообщение.

Задержание в наручниках

Камка сообщал своим собеседникам в соцсетях, что 7 августа его остановили сотрудники полиции, когда он ехал на мотоцикле. Правоохранители проверили его данные и установили, что он находится в статусе самовольного оставления части (СОЧ).

После этого мужчину в наручниках доставили в Белую Церковь. Камка утверждает, что уже в Белоцерковском зональном отделе Военной службы правопорядка его пристегнули наручниками к кровати.

В своих социальных сетях Instagram и Threads Камка публиковал видео и фото себя в наручниках.

Фото: Скриншоты со страницы Виталия Камки @marmelad.tut от 8 августа 2026 года

По состоянию на 8 августа он сообщал, что находится в Белой Церкви и в дальнейшем его должны перевезти в Черкассы для возвращения на военную службу.

Позже 8 августа Сергей Мотренко передал ZMINA запись своего разговора с Камкой. В ней Камка сообщил, что его уже доставили в Черкассы и сейчас он находится в воинской части А7017. По его словам, в целом к нему относятся адекватно и физическое насилие в его отношении не применяли, однако на предыдущих этапах доставки и пребывания под стражей он длительное время находился в наручниках.

"Законодательство разрешает военнослужащим ВСП применять наручники во время задержания, конвоирования или содержания лица при определенных обстоятельствах - в частности, в случае сопротивления, попытки побега, нападения или риска причинения вреда себе или другим", - говорится в публикации.

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