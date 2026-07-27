Остановили такси и надели наручники: полиция задержала журналиста-расследователя hromadske Евгения Шульгата

В понедельник, 27 июля, в Киеве полиция задержала журналиста hromadske Евгения Шульгата. Правоохранители остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники. В издании считают, что задержание журналиста может быть целенаправленным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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Как рассказали в hromadske, правоохранители заявили, что основанием для остановки якобы явилось нарушение правил военного учета журналистом.

Позиция hromadske

В то же время в редакции hromadske заявляют, что согласно документам, имеющимся в их распоряжении, никаких нарушений правил воинского учета у журналиста нет.

Шульгат рассказал, что во время задержания правоохранители применили к нему физическую силу.

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"Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении правил воинского учета пассажиром такси — непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным", — заявила руководительница редакции расследований Ярослава Вольвач.

Профессиональная деятельность

В hromadske журналист Евгений Шульгат работал, в частности, над материалами, связанными с коррупцией со стороны представителей правоохранительных органов.

Работая в "Слідстве.Інфо" в 2024 году, Шульгат разоблачил элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, после чего журналисту сразу же попытались вручить повестку.

По информации источников "Слідства.Інфо", человеком, руководившим представителями ТЦК, был Алексей Владимирович Биленко — человек, близкий к Илье Витюку.

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