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Новини Затримання журналіста hromadske
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Зупинили таксі та надягли кайданки: поліція затримала журналіста-розслідувача hromadske Євгенія Шульгата

євгеній,шульгат

У понеділок, 27 липня, у Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Правоохоронці зупинили таксі, у якому їхав журналіст, і надягнули на нього кайданки. У виданні вважають, що затримання медійника може бути цілеспрямованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

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Як розповіли у hromadske, правоохоронці заявили, що підставою для зупинки нібито стало порушення правил військового обліку журналістом.

Позиція hromadske

Водночас у редакції hromadske заявляють, що відповідно до документів, які є в їхньому розпорядженні, жодних порушень правил військового обліку журналіст не має.

Шульгат розповів, що під час затримання правоохоронці застосували до нього фізичну силу.

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"Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі — незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим", - заявила керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

Професійна діяльність

У hromadske журналіст Євгеній Шульгат працював зокрема над матеріалами, пов’язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів.

Працюючи у "Слідстві.інфо" 2024 року, Шульгат викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, після чого журналісту одразу спробували вручити повістку.

За інформацією джерел "Слідство.інфо", чоловіком, який керував представниками ТЦК, був Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка.

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Автор: 

журналістика (1852) затримання (4364) Київ (16700)
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Топ коментарі
+5
Ліжка попереставляли і стало як і було якщо не гірше, мусора керує поліцією, інших результатів годі й чекати, вони воюють з народом як і міфічні буряти якими все лякають.
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27.07.2026 19:56 Відповісти
+5
Нічого незвичайного. Огидні пси режиму виконують команду «фас».
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27.07.2026 20:00 Відповісти
+3
А дійсно поліцейські це були?
А чи фсб у формі поліцейських,бо ж поліція присягала на вірність укр.народу,а фсб з її методами-ні.
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27.07.2026 19:59 Відповісти

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