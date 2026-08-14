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Сотні людей вийшли на протест за повернення Федорова у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
14 серпня у Києві на площі Івана Франка сотні людей зібралися на мирну акцію з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
Про це з місця події повідомляє кореспонденка Цензор.НЕТ.
Учасники акції вийшли з плакатами із закликами до влади: "Федоров - міністр оборони", "Помилятися не соромно, соромно не виправляти помилки", "Ми хочемо шанс на перемогу", "Поверніть Федорова", "Тема не закрита поки нас не почули".
Учасники акції також вшанували пам’ять тих, хто загинув внаслідок російської агресії.
Учасники акції також вимагали комунікації від президента. Вони віджималися та скандували: "Прокачав грудак - прокачай оборону".
Фото, відео - Ангеліна Шорохова
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- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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