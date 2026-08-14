УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10362 відвідувача онлайн
Новини Відставка Федорова
3 201 48

Сотні людей вийшли на протест за повернення Федорова у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 серпня у Києві на площі Івана Франка сотні людей зібралися на мирну акцію з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це з місця події повідомляє кореспонденка Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Учасники акції вийшли з плакатами із закликами до влади: "Федоров - міністр оборони", "Помилятися не соромно, соромно не виправляти помилки", "Ми хочемо шанс на перемогу", "Поверніть Федорова", "Тема не закрита поки нас не почули".

протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ

Учасники акції також вшанували пам’ять тих, хто загинув внаслідок російської агресії.

протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ
протест у Києві
Фото: Цензор.НЕТ

Учасники акції також вимагали комунікації від президента. Вони віджималися та скандували: "Прокачав грудак - прокачай оборону".

Фото, відео - Ангеліна Шорохова

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком 

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Автор: 

Київ (16826) протест (2500) Федоров Михайло (1168)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Всі проблеми від блазня.
Чому люди не вийшли на протест за відставку блазня?
показати весь коментар
14.08.2026 20:46 Відповісти
+9
Федоров це призначенець Зєлєнского з першого і до останнього дня. Різні посади, різні завдання, але він призначенець і тобто людина яка всім забовязана Зєлєнскому. На посаді міністра оборони він був 182 дні. За цей час якихось визначних дій, які б змінили перебіг вялотекучої війни з *********** не було. Зате всі "зелені" ЗМІ хором славили "мудрість очільника" який його призначив і тепер буцім-то "цифровізація" помножить окупантів на "0". Але, як мені здається, з множенням щось не склалося. Якось дуже організовано і з тими ж самими лозунгами на вулицях опинилась маса безробітних з вимогою перепризначити Федорова "взад" бо він таке наобіцяв, такого наговорив, він такий прогресивний і взагалі "святий" і від цого призначення "взад" залежить доля Держави... Він починав як інтернет-аферист пропонуючи купувати у нього логістичні схеми які дозволяли дурити систему. Він не змінився. Дорослі люди які досягли такого-сякого успіху завдяки шахрайським схемам не змінюються ніколи. Саме тому його і призначали шахраї останні 6 (шість) років. Але ж народу потрібен кумир і його опонент. Перщого опонента Сирського нарешті прибрали. Можливо за сценарієм залишилось вивести і другого за межі правосуддя. Весь цей "двіж" "за Фьодорова", який створив "цифрове гетто" "Дія" у мене викликає дуже огидне відчуття безнадійної тупості українського народу. Пройдисвіти крутять цим народом як собака хвостом...
показати весь коментар
14.08.2026 21:01 Відповісти
+8
О карнавал, о карнавал...😸🥳🥳🥳🥳
показати весь коментар
14.08.2026 20:40 Відповісти

Завантаження...

 
 