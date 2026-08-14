Сотні людей вийшли на протест за повернення Федорова у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 серпня у Києві на площі Івана Франка сотні людей зібралися на мирну акцію з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це з місця події повідомляє кореспонденка Цензор.НЕТ.

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Учасники акції вийшли з плакатами із закликами до влади: "Федоров - міністр оборони", "Помилятися не соромно, соромно не виправляти помилки", "Ми хочемо шанс на перемогу", "Поверніть Федорова", "Тема не закрита поки нас не почули".

Учасники акції також вшанували пам’ять тих, хто загинув внаслідок російської агресії.

Учасники акції також вимагали комунікації від президента. Вони віджималися та скандували: "Прокачав грудак - прокачай оборону".

Фото, відео - Ангеліна Шорохова

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