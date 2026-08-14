Сотни людей вышли в Киеве на протест за возвращение Федорова. ФОТОрепортаж

14 августа в Киеве на площади Ивана Франко сотни людей собрались на мирную акцию с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Участники акции вышли с плакатами с призывами к власти: "Федоров - министр обороны", "Ошибаться не стыдно, стыдно не исправлять ошибки", "Мы хотим шанс на победу", "Верните Федорова", "Тема не закрыта, пока нас не услышали".

Фото — Ангелина Шорохова

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