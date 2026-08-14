РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15237 посетителей онлайн
Новости Отставка Федорова
2 322 39

Сотни людей вышли в Киеве на протест за возвращение Федорова. ФОТОрепортаж

14 августа в Киеве на площади Ивана Франко сотни людей собрались на мирную акцию с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Участники акции вышли с плакатами с призывами к власти: "Федоров - министр обороны", "Ошибаться не стыдно, стыдно не исправлять ошибки", "Мы хотим шанс на победу", "Верните Федорова", "Тема не закрыта, пока нас не услышали".

протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
протест в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ

Фото — Ангелина Шорохова

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава 

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Автор: 

Киев (27245) протест (5999) Федоров Михаил (955)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Всі проблеми від блазня.
Чому люди не вийшли на протест за відставку блазня?
показать весь комментарий
14.08.2026 20:46 Ответить
+6
Федоров це призначенець Зєлєнского з першого і до останнього дня. Різні посади, різні завдання, але він призначенець і тобто людина яка всім забовязана Зєлєнскому. На посаді міністра оборони він був 182 дні. За цей час якихось визначних дій, які б змінили перебіг вялотекучої війни з *********** не було. Зате всі "зелені" ЗМІ хором славили "мудрість очільника" який його призначив і тепер буцім-то "цифровізація" помножить окупантів на "0". Але, як мені здається, з множенням щось не склалося. Якось дуже організовано і з тими ж самими лозунгами на вулицях опинилась маса безробітних з вимогою перепризначити Федорова "взад" бо він таке наобіцяв, такого наговорив, він такий прогресивний і взагалі "святий" і від цого призначення "взад" залежить доля Держави... Він починав як інтернет-аферист пропонуючи купувати у нього логістичні схеми які дозволяли дурити систему. Він не змінився. Дорослі люди які досягли такого-сякого успіху завдяки шахрайським схемам не змінюються ніколи. Саме тому його і призначали шахраї останні 6 (шість) років. Але ж народу потрібен кумир і його опонент. Перщого опонента Сирського нарешті прибрали. Можливо за сценарієм залишилось вивести і другого за межі правосуддя. Весь цей "двіж" "за Фьодорова", який створив "цифрове гетто" "Дія" у мене викликає дуже огидне відчуття безнадійної тупості українського народу. Пройдисвіти крутять цим народом як собака хвостом...
показать весь комментарий
14.08.2026 21:01 Ответить
+5
О карнавал, о карнавал...😸🥳🥳🥳🥳
показать весь комментарий
14.08.2026 20:40 Ответить

Загрузка...

 
 