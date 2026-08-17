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Новости Отставка Федорова
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Нынешние протесты не "за Федорова", а за изменение стиля управления Зеленского, - СМИ

Причина протестов — не только увольнение Федорова: что известно?

Протесты в Украине уже выходят за рамки требований, касающихся отдельных кадровых решений властей. Все большее общественное недовольство направлено против самого способа управления государством.

Об этом говорится в материале Инны Ведерниковой на ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

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"Если причины протеста никуда не исчезают, то никуда не исчезнет и сам протест. Нарыв будет искать выход. Нынешний протест давно уже не "за Федорова". Федоров оказался поводом, точкой сборки, возможно, последней каплей.

Люди, которые выходят с плакатами, могут не знать фамилий Дуки, Кравчука или Поклада, не разбираться в "поправках Лозового", полномочиях САП или хитросплетениях кадровой политики Банковой. Они могут еще не разобраться в этой системе умом. Но они уже почувствовали ее. Интуитивно. Эмоционально. На собственной шкуре", — считает автор.

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По мнению Ведерниковой, можно заменить конкретного человека, но это не решит проблему — на месте одного кризиса завтра возникнет другой.

"Потому что проблема уже не в конкретном человеке. Проблема — в способе управления, который этих людей формирует, отбирает, расставляет и защищает. ... Если протест не исчезнет, то вопрос уже не в том, как его в очередной раз подавить. Вопрос — как канализировать общественный запрос, который власть уже не может удовлетворить перестановкой фигур внутри самой себя", — подчеркнула она.

"Сценарий выборов во время войны, который еще недавно Банковая могла рассматривать на волне высокого доверия к Зеленскому и в расчете на его победу, в какой-то момент может вернуться уже по совершенно другой причине. Властям, возможно, придется открыть политическую систему не потому, что это будет им выгодно, а потому, что этого потребует общество.

Там прекрасно понимают, что протест с картонками — не искусственный, не оплаченный и не организованный чьей-то хитрой рукой. Это дыхание людей, которые выступают уже не столько против конкретного решения президента, сколько против самого способа управления государством", — добавила Ведерникова.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25539) протест (6002) Федоров Михаил (960)
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Топ комментарии
+5
Та гнати треба цю наволоч з України !
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17.08.2026 17:15 Ответить
+3
щось якось зарозуміло!

тобто не проти корупціі а зміну способів її ведення так рибки гупі?
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17.08.2026 17:14 Ответить
+3
Це стаття БОМБА-БЕЗНАДЬОГИ вже на вовин бордель повністю! там на олімпі зеСЦАРЯ усе в павутині ТАТАРОВА та ПРочей кремлівщини.
Фсьо ухавчєна!!!
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17.08.2026 17:16 Ответить

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