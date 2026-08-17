Нынешние протесты не "за Федорова", а за изменение стиля управления Зеленского, - СМИ

Протесты в Украине уже выходят за рамки требований, касающихся отдельных кадровых решений властей. Все большее общественное недовольство направлено против самого способа управления государством.

Об этом говорится в материале Инны Ведерниковой на ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

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"Если причины протеста никуда не исчезают, то никуда не исчезнет и сам протест. Нарыв будет искать выход. Нынешний протест давно уже не "за Федорова". Федоров оказался поводом, точкой сборки, возможно, последней каплей.

Люди, которые выходят с плакатами, могут не знать фамилий Дуки, Кравчука или Поклада, не разбираться в "поправках Лозового", полномочиях САП или хитросплетениях кадровой политики Банковой. Они могут еще не разобраться в этой системе умом. Но они уже почувствовали ее. Интуитивно. Эмоционально. На собственной шкуре", — считает автор.

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По мнению Ведерниковой, можно заменить конкретного человека, но это не решит проблему — на месте одного кризиса завтра возникнет другой.

"Потому что проблема уже не в конкретном человеке. Проблема — в способе управления, который этих людей формирует, отбирает, расставляет и защищает. ... Если протест не исчезнет, то вопрос уже не в том, как его в очередной раз подавить. Вопрос — как канализировать общественный запрос, который власть уже не может удовлетворить перестановкой фигур внутри самой себя", — подчеркнула она.

"Сценарий выборов во время войны, который еще недавно Банковая могла рассматривать на волне высокого доверия к Зеленскому и в расчете на его победу, в какой-то момент может вернуться уже по совершенно другой причине. Властям, возможно, придется открыть политическую систему не потому, что это будет им выгодно, а потому, что этого потребует общество.

Там прекрасно понимают, что протест с картонками — не искусственный, не оплаченный и не организованный чьей-то хитрой рукой. Это дыхание людей, которые выступают уже не столько против конкретного решения президента, сколько против самого способа управления государством", — добавила Ведерникова.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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