Нынешние протесты не "за Федорова", а за изменение стиля управления Зеленского, - СМИ
Протесты в Украине уже выходят за рамки требований, касающихся отдельных кадровых решений властей. Все большее общественное недовольство направлено против самого способа управления государством.
Об этом говорится в материале Инны Ведерниковой на ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
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"Если причины протеста никуда не исчезают, то никуда не исчезнет и сам протест. Нарыв будет искать выход. Нынешний протест давно уже не "за Федорова". Федоров оказался поводом, точкой сборки, возможно, последней каплей.
Люди, которые выходят с плакатами, могут не знать фамилий Дуки, Кравчука или Поклада, не разбираться в "поправках Лозового", полномочиях САП или хитросплетениях кадровой политики Банковой. Они могут еще не разобраться в этой системе умом. Но они уже почувствовали ее. Интуитивно. Эмоционально. На собственной шкуре", — считает автор.
По мнению Ведерниковой, можно заменить конкретного человека, но это не решит проблему — на месте одного кризиса завтра возникнет другой.
"Потому что проблема уже не в конкретном человеке. Проблема — в способе управления, который этих людей формирует, отбирает, расставляет и защищает. ... Если протест не исчезнет, то вопрос уже не в том, как его в очередной раз подавить. Вопрос — как канализировать общественный запрос, который власть уже не может удовлетворить перестановкой фигур внутри самой себя", — подчеркнула она.
"Сценарий выборов во время войны, который еще недавно Банковая могла рассматривать на волне высокого доверия к Зеленскому и в расчете на его победу, в какой-то момент может вернуться уже по совершенно другой причине. Властям, возможно, придется открыть политическую систему не потому, что это будет им выгодно, а потому, что этого потребует общество.
Там прекрасно понимают, что протест с картонками — не искусственный, не оплаченный и не организованный чьей-то хитрой рукой. Это дыхание людей, которые выступают уже не столько против конкретного решения президента, сколько против самого способа управления государством", — добавила Ведерникова.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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тобто не проти корупціі а зміну способів її ведення так рибки гупі?
Фсьо ухавчєна!!!