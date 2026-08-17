У Зеленского закончились люди, которым он доверяет, что привело нас в тупик, - СМИ

Президент Владимир Зеленский не смог реформировать систему государственного управления и избавиться от некомпетентных кадров, из-за чего Украина оказалась в управленческом кризисе.

Об этом говорится в материале ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

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"У Зеленского закончились люди, которым он доверяет и чью щенячью преданность он катастрофически не ценит. Да и вопрос давно не в фамилиях, которые укладывают на переставляемые кровати.

Дело в том, что нас долго — более семи лет каденции действующего президента — водили по лабиринту. И наконец привели. В тупик. В решающий момент войны. Протест, который тоже уперся в стену, слишком ярко это осветил. И теперь уже не обойти, не отвернуться. Зеленский может сколько угодно замалчивать очевидное, собирать послов, ездить в Сербию, красть информационные поводы у главнокомандующего ВСУ и министров, чтобы хоть на чем-то выстраивать свои ежедневные обращения к народу, менять пешек местами и объяснять каждый новый провал отдельной фамилией. Реальность от этого не изменится", — отмечает Инна Ведерникова.

По словам автора, Зеленский не сделал главного, что могло бы помочь Украине избежать управленческой катастрофы: не избавился от "своих" в пользу компетентных и не дал прямого сигнала системе: "Не воровать".

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"Сложно сказать, что опаснее для государства — преступные действия коррупционеров или преступное бездействие "своих" дилетантов. Но когда оба этих яда оказываются в одном флаконе, риск уже не политический. Риск — проиграть войну", — добавила она.

Ведерникова подчеркнула, что в самое тяжелое время на ключевых для выживания страны направлениях — обороне, энергетике и экономике — оказались очень слабые люди.

"Когда провести выборы невозможно, наполнить Кабмин чем-то качественным оказалось невозможно, а некомпетентность намертво переплелась с коррупцией, одним из немногих институциональных сдерживающих факторов системы остается антикоррупционный блок. А за пределами институтов — улица. Мирная улица в этих условиях сделала все, что могла. В то время как антикоррупционные органы своей работы не прекращали", — пояснила автор.

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