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Новости Назначения в ВСУ
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Кадровые решения Драпатого зависли: за месяц президент не подписал ни одного увольнения, - "слуга народа" Безуглая

Зеленский и Драпатый

Прошел месяц с момента принятия кадровых решений новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, но Владимир Зеленский до сих пор не подписал ни одного из представленных им увольнений.

Об этом "слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"До сих пор Президентом не подписано НИ ОДНОГО из увольнений, представленных Драпатым. Новый Главнокомандующий ВСУ отстранил людей и назначил временно исполняющих обязанности, но до сих пор нет ни одного окончательного назначения", — подчеркнула народный депутат.

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Как отметила Безуглая, уже месяц президент не принимает решения.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25536) Безуглая Марьяна (332) Драпатый Михаил (85)
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Топ комментарии
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16.08.2026 16:09 Ответить
+29
Все, надіі на Драпатого розвалюються. Причина на Банковій.
"Бійцям вимикають старлінк за правду! З антикора: "Бійців 121-ї бригади ТрО, які поскаржилися Драпатому на проблеми з забезпеченням, позбавили зв'язку" Людей кинули на смерть?
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Буряти вже тут?
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16.08.2026 15:52 Ответить
+29
pt,sЗебіл буде максимально свинячити Драпатому і Україні.
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16.08.2026 16:00 Ответить

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