Кадровые решения Драпатого зависли: за месяц президент не подписал ни одного увольнения, - "слуга народа" Безуглая

Прошел месяц с момента принятия кадровых решений новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, но Владимир Зеленский до сих пор не подписал ни одного из представленных им увольнений.

Об этом "слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"До сих пор Президентом не подписано НИ ОДНОГО из увольнений, представленных Драпатым. Новый Главнокомандующий ВСУ отстранил людей и назначил временно исполняющих обязанности, но до сих пор нет ни одного окончательного назначения", — подчеркнула народный депутат.

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Как отметила Безуглая, уже месяц президент не принимает решения.

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