9 851 105
Кадровые решения Драпатого зависли: за месяц президент не подписал ни одного увольнения, - "слуга народа" Безуглая
Прошел месяц с момента принятия кадровых решений новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, но Владимир Зеленский до сих пор не подписал ни одного из представленных им увольнений.
Об этом "слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"До сих пор Президентом не подписано НИ ОДНОГО из увольнений, представленных Драпатым. Новый Главнокомандующий ВСУ отстранил людей и назначил временно исполняющих обязанности, но до сих пор нет ни одного окончательного назначения", — подчеркнула народный депутат.
Как отметила Безуглая, уже месяц президент не принимает решения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Бійцям вимикають старлінк за правду! З антикора: "Бійців 121-ї бригади ТрО, які поскаржилися Драпатому на проблеми з забезпеченням, позбавили зв'язку" Людей кинули на смерть?
В ТЦК кожен день вбивства
"Акторка Кузнєцова заявила, що ТЦК вбили, закатувавши, її друга, кримінальну справу замʼяли і нікого не покарано за це вбивство."
Вбили хлопця в Козятині, закатували інваліда на Житомирщині.
В скелі тільки перестановка ліжок, в 225-ці ширяєва навіть не відсторонили за те, що наказав катувати і страчувати своїх за те, що нахапали доходяг і вони не можуть стати рембо! Поки не воюють силовики і офіцери, для кого оце писалось?
"Під час повномасштабної війни: що потрібно пам'ятати про хвилі та черги мобілізації в Україні"
Щоб хворих хапати?
І тотальна корупція і рекет на вулицях від представників влади! Які порушують все, в т.р. і воєнну 17 статтю Конституції
Буряти вже тут?