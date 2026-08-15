Бывший командир 80-й ОДШБр Ишкулов станет новым главой 11-го армейского корпуса, - СМИ
Бывший командующий 80-й ОДШБр и нынешний заместитель командующего 7-м корпусом ДШВ полковник Эмиль Ишкулов в скором времени займет должность командующего 11-м армейским корпусом Сухопутных войск. В настоящее время это подразделение удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию УП сообщили трое собеседников в Силах обороны, в том числе высокопоставленные.
Кадровые изменения в 11-м корпусе: кто заменит Майстренко?
Как отмечается, Ишкулов сменит на посту нынешнего командира 11-го корпуса — бригадного генерала Алексея Майстренко, пробывшего на этой должности полгода. Официальная причина замены пока неизвестна.
Впрочем, источники УП в 11-м корпусе связывают такое решение с тем, что управленческие подходы Майстренко "не соответствовали современным реалиям принятия решений".
Оборона Славянска и Краматорска: задачи для нового командующего
11-й корпус отвечает за один из самых тяжелых участков фронта — Славянское и Краматорское направления. Это основное направление удара россиян в Донецкой области.
По словам одного из высокопоставленных собеседников УП, назначение Ишкулова "существенно усилит" эти два направления.
Все собеседники УП из числа военных довольно высоко оценивают навыки и управленческие качества Ишкулова. Военные 80-х, воевавшие под его командованием, характеризуют Ишкулова как очень требовательного командира.
Взаимодействие с 3-м корпусом и перераспределение сил в Донецкой области
По данным издания, на новой должности Ишкулову придется тесно сотрудничать с Третьим корпусом, который дислоцируется в Лимане (Донецкая область) и Боровой (Харьковская область). Недавно 11-й корпус передал 3-му корпусу две бригады, находившиеся в его оперативном подчинении — 81-ю и 54-ю. Они дислоцировались севернее Славянска и граничили с зоной ответственности 3-го АК.
Вероятно, между Ишкуловым и Билецким сохраняются хорошие отношения еще со времен наступления под Бахмутом — летом 2023 года.
Кроме того, издание отмечает, что новоназначенный главнокомандующий Михаил Драпатый решил "реабилитировать" Ишкулова после Курской операции — тогда он отказался вести свою 80-ю бригаду на территорию России, чем "заслужил" немилость со стороны экс-главкома Александра Сырского и попал на должность заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.
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