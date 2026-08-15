Екскомандир 80-ї ОДШБр Ішкулов стане новим очільником 11-го армійського корпусу, - ЗМІ

Колишній очільник 80-ї ОДШБр та чинний заступник командира 7-го корпусу ДШВ полковник Еміль Ішкулов незабаром обійме посаду командира 11-го армійського корпусу Сухопутних військ. Наразі цей підрозділ утримує оборону на Краматорському та Слов'янському напрямках Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню УП повідомили троє співрозмовників у Силах оборони, зокрема високопоставлених.

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Кадрові зміни в 11-му корпусі: хто замінить Майстренка?

Як зазначається, Ішкулов замінить на посаді нинішнього командира 11-го корпусу - бригадного генерала Олексія Майстренка, який пробув на цій позиції пів року. Офіційна причина заміни поки що невідома.

Втім, джерела УП в 11 корпусі пов'язують таке рішення з тим, що управлінські підходи Майстренка "не відповідали сучасним реаліям прийняття рішень".

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Оборона Слов'янська та Краматорська: завдання для нового командувача

11-й корпус відповідає за одну з найтяжчих ділянок фронту - Словʼянський і Краматорський напрямки. Це основний напрямок удару росіян на Донеччині.

За словами одного з високопоставлених співрозмовників УП, призначення Ішкулова "суттєво посилить" ці два напрямки.

Усі співрозмовники УП серед військових доволі високо оцінюють навички та управлінські якості Ішкулова. Військові 80-тки, які воювали під його командуванням, окреслюють Ішкулова як дуже вимогливого командира.

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Взаємодія з 3-м корпусом та перерозподіл сил на Донеччині

За даними видання, на новій посаді Ішкулову доведеться тісно співпрацювати з Третім корпусом, який стоїть у Лимані (Донеччина) та Боровій (Харківщина). Нещодавно 11 корпус передав 3-му корпусу дві бригади, які були в його оперативному підпорядкуванні - 81 та 54. Вони стояли північніше Словʼянська та межували зі смугою 3-го АК.

Імовірно, між Ішкуловим та Білецьким зберігаються хороші стосунки ще з часів наступу під Бахмутом - влітку 2023-го року.

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Також видання наголошує, що новопризначений головком Михайло Драпатий вирішив "реабілітувати" Ішкулова після Курської операції - тоді він відмовився вести свою 80-ту бригаду на територію Росії, чим "заслужив" немилість з боку ексголовкома Олександра Сирського і потрапив на посаду заступника командира 7-го корпусу ДШВ.