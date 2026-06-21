Від 7 до 12 днів: Міноборони визначило терміни, протягом яких військовослужбовці можуть поновитися після СЗЧ

Міністерство оборони визначило терміни, протягом яких військовослужбовці в статусі СЗЧ зможуть поновитися у Збройних Силах України, зокрема й у Сухопутних військах.

Про це повідомило командування Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

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Механізм поновлення

У разі якщо військовослужбовець подає рапорт через застосунок "Армія+", термін його розгляду становить до 7 днів. Після погодження надається 5 діб на прибуття до частини. На екрані "Армія ID" з’являється статус "У дорозі", який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Цей статус необхідно пред’явити у разі зупинки представниками ТЦК та СП, ВСП або Національної поліції.

Якщо військовослужбовець звертається безпосередньо до військової частини, він має подати рапорт на місці та одразу зараховується до списків тимчасово прибулого особового складу (з поновленням продовольчого забезпечення). Частина перевіряє відомості, зазначені в рапорті, до 7 днів. Після погодження розпочинається процес зарахування до списків особового складу частини з відновленням грошового та інших видів забезпечення.

У разі звернення через 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ рапорт передається до обраної частини, яка розглядає його до 7 днів. Після погодження рекрутинговий центр видає паперовий припис, який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Цей документ діє 5 днів. Його необхідно показати, якщо на шляху до частини вас зупинять представники ТЦК та СП, ВСП або Національної поліції.

Після прибуття до частини оформлення залежить від статусу.

"Якщо вас ще не виключили зі списків попередньої частини, то вас зарахують до списків тимчасово прибулого особового складу з поновленням лише продовольчого забезпечення. Після видання наказу про зарахування до списків особового складу частини буде відновлено грошове та інші види забезпечення. Якщо ж вас уже виключили зі списків попередньої частини, вас того самого дня зарахують до списків особового складу з поновленням грошового та інших видів забезпечення", - пояснили у Сухопутних військах.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, міністр оборони Михайло Федоров представив алгоритм повернення із СЗЧ через застосунок "Армія+".

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