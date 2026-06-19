Воїни мають право обрати підрозділ, а не підпорядковуватися "збоченій бюрократичній логіці" уряду, - заступник командира "Азову" Паламар про повернення з СЗЧ

Заступник командира 1 Корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав (Калина) Паламар закликав Кабінет Міністрів та Міністерство оборони радикально змінити бюрократичні правила повернення військових із СЗЧ. Він вимагає надати бійцям із реальним бойовим досвідом справедливе право самостійно обирати підрозділ і структуру Сил оборони (ЗСУ, НГУ чи ДПСУ) для продовження служби.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Причини СЗЧ

Паламар наголосив, що цивільні чиновники у міністерських кабінетах абсолютно не розуміють психологію воїнів, які роками перебували між життям та смертю. Розрахунок на те, що загроза кримінального покарання змусить людей повернутися туди, де їхні права порушували — це глибинна помилка.

"Воїни, які зараз з різних причин в СЗЧ, пройшли війну, бачили смерть і роками виконували бойові завдання. Вони точно не бояться кримінальних проваджень, судів чи віртуальної вʼязниці. Звідти теж можна піти воювати, бо камер і зараз не вистачає на всіх. Багато військових вибрали долю СЗЧ не від війни. Вони пішли через конкретні проблеми у своїх підрозділах, через командирів та зневіру у систему, яка часто не змогла і не хоче бачити власних помилок", - заявив Калина.

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Парадокс системи: шукають людей на вулицях, ігноруючи готових воїнів

Головною вадою поточної урядової постанови Паламар назвав відомчу прив'язку. Якщо боєць пішов із лав ЗСУ, система безальтернативно вимагає його повернення назад у ЗСУ, забороняючи перехід до Національної гвардії чи Державної прикордонної служби, де умови або командування можуть бути більш фаховими.

Паламар назвав таку ситуацію відвертим абсурдом на тлі тотального кадрового голоду на передовій:

"З одного боку держава говорить про нестачу людей, складнощі з мобілізацією та необхідність поповнення війська. З іншого — бездумно і бездушно сама ж створює бар’єри для повернення до сил оборони тих, кого вже навчила, підготувала і хто має реальний бойовий досвід. Це абсурд. Нам не потрібно шукати цих людей на вулицях. Вони вже є. Але сьогодні ми, перший корпус АЗОВ, вимушені просити адвокатів, ДБР, поліцію та суди у кожному окремому випадку дати можливість воїну після СЗЧ повернутися саме до нас у підрозділ. Нам є чим займатися на фронті, окрім бюрократичної тяганини і виконання функції держави там, де її повинен вирішувати Уряд".

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Заклик до уряду: усуньте причини, а не наслідки

Представник командування "Азову" звернувся до Кабміну та Міністерства оборони з вимогою припинити "цивільно-політичну імітацію" і відкрити для військових справедливий широкий перехід між різними складовими Сил оборони.

За словами Паламаря, щойно держава дозволить ветеранам повертатися туди, де в них бачать живих людей, а не просто "штатну паличку для звітів", армія миттєво отримає колосальний приплив підготовлених бійців, здатних виконувати бойові завдання вже сьогодні.

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