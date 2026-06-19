Паламар о возвращении из СОЧ: Воины имеют право выбрать подразделение, а не подчиняться "извращенной бюрократической логике" правительства

Заместитель 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав (Калина) Паламар призвал Кабинет министров и Министерство обороны радикально изменить бюрократические правила возвращения военнослужащих из СОЧ. Он требует предоставить бойцам с реальным боевым опытом справедливое право самостоятельно выбирать подразделение и структуру Сил обороны (ВСУ, НГУ или ГПСУ) для продолжения службы.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Причины СОЧ

Паламар подчеркнул, что гражданские чиновники в министерских кабинетах совершенно не понимают психологию воинов, которые годами находились между жизнью и смертью. Рассчитывать на то, что угроза уголовного наказания заставит людей вернуться туда, где их права нарушались, — это глубокая ошибка.

"Воины, которые сейчас по разным причинам находятся в СОЧ, прошли войну, видели смерть и годами выполняли боевые задачи. Они точно не боятся уголовных дел, судов или виртуальной тюрьмы. Оттуда тоже можно уйти воевать, ведь камер и сейчас не хватает на всех. Многие военные выбрали судьбу СОЧ не из-за войны. Они ушли из-за конкретных проблем в своих подразделениях, из-за командиров и разочарования в системе, которая часто не смогла и не хочет видеть собственных ошибок", — заявил Калина.

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Парадокс системы: ищут людей на улицах, игнорируя готовых воинов

Главным недостатком текущего правительственного постановления Паламар назвал ведомственную привязку. Если боец ушел из рядов ВСУ, система безальтернативно требует его возвращения обратно в ВСУ, запрещая переход в Национальную гвардию или Государственную пограничную службу, где условия или командование могут быть более профессиональными.

Паламар назвал такую ситуацию откровенным абсурдом на фоне тотального кадрового голода на передовой:

"С одной стороны, государство говорит о нехватке людей, сложностях с мобилизацией и необходимости пополнения войск. С другой — бездумно и бездушно само же создает барьеры для возвращения в ряды сил обороны тех, кого уже обучило, подготовило и кто имеет реальный боевой опыт. Это абсурд. Нам не нужно искать этих людей на улицах. Они уже есть. Но сегодня мы, первый корпус "АЗОВ", вынуждены просить адвокатов, ГБР, полицию и суды в каждом отдельном случае дать возможность воину после СОЧ вернуться именно к нам в подразделение. Нам есть чем заниматься на фронте, кроме бюрократической волокиты и выполнения функций государства там, где их должно решать правительство".

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Призыв к правительству: устраните причины, а не последствия

Представитель командования "Азова" обратился к Кабмину и Министерству обороны с требованием прекратить "гражданско-политическую имитацию" и открыть для военных справедливый и широкий переход между различными составляющими Сил обороны.

По словам Паламаря, как только государство позволит ветеранам возвращаться туда, где в них видят живых людей, а не просто "штатную палочку для отчетов", армия мгновенно получит колоссальный приток подготовленных бойцов, способных выполнять боевые задачи уже сегодня.

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