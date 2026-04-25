Сколько еще нам будут навязывать это молчание: "Калина" о возвращении из плена бойцов "Азова"
Заместитель командира бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Святослав "Калина" Паламар вновь поднял вопрос о возвращении "азовцев" из российского плена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.
Критика молчания
Паламар выступил против замалчивания проблемы пленных защитников Мариуполя. Он подчеркнул, что молчание только ухудшает ситуацию и не способствует освобождению военных.
"Сколько еще нам будут навязывать это молчание?
"Не говорите об "Азове" — это помешает обмену"
"Молчите — так будет лучше"
"Не выходите, не поднимайте эту тему"
"Огласка только вредит"
И еще этот абсурд: мол, враг "специально не отпускает", потому что мы говорим. Вы серьезно?
Правда в том, что молчание никогда никого не спасало.
Молчание — это удобство для тех, кто не хочет действовать.
Да, все радуются каждому обмену. И все благодарны за каждую спасенную жизнь. Но эта радость не снимает ответственности перед Героями обороны Мариуполя.
Молчание — это стирание людей.
Азовцы — это не тема, которую можно "приглушить" и со временем забыть, как бы ни хотелось некоторым.
Так не будет!
И больше всего утомляет даже не сложность ситуации, а эта бесконечная ложь вокруг нее", — написал он.
В то же время Паламар не уточнил, кто именно дает такие рекомендации.
Возвращение "Азовцев"
Последний раз о возвращении азовцев сообщалось 11 апреля. Тогда, по словам командира бригады Дениса "Редиса" Прокопенко, удалось освободить как минимум 12 бойцов, которые находились в плену более четырех лет.
Но местным экспертам это понять трудно
- ТЦК викрадає людей
- людей катують і вбивають
- балістики все ще нема
- як і ракет доречі ( міфічні Фламінго це туфта)
- населення впало на 50%
- всі успішні уже виїхали
- інші "успішні" косять крипту на відкатах за виїзд
і ще 100 000 причин. НІКОМУ НЕМА УЖЕ ДІЛА ні до Азова, ні смертей, ні до чого. Кожний сам за себе і переведнений в режим особистого виживання
Були веселі часи, але минули.
Даремно він зараз виступив проти Зелі так - не на користь це славному Азову - Зе злопамятний
Так що я не засуджую.
Режим здійснює військові злочини проти власних службовців !! ( Направлення неугодних на погибель і т.д ) . В цьому тільки рашка попереду, бо це у них спадкове..
Якісь неназвані особи, але прізвище "Зеленський" називати не можна.
а військовослужбовці типу тебе мовчать, та й ти мовчиш.