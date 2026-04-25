Сколько еще нам будут навязывать это молчание: "Калина" о возвращении из плена бойцов "Азова"

Заместитель командира бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Святослав "Калина" Паламар вновь поднял вопрос о возвращении "азовцев" из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.

Критика молчания

Паламар выступил против замалчивания проблемы пленных защитников Мариуполя. Он подчеркнул, что молчание только ухудшает ситуацию и не способствует освобождению военных.

"Сколько еще нам будут навязывать это молчание?

"Не говорите об "Азове" — это помешает обмену"

"Молчите — так будет лучше"

"Не выходите, не поднимайте эту тему"

"Огласка только вредит"

И еще этот абсурд: мол, враг "специально не отпускает", потому что мы говорим. Вы серьезно?

Правда в том, что молчание никогда никого не спасало.

Молчание — это удобство для тех, кто не хочет действовать.

Да, все радуются каждому обмену. И все благодарны за каждую спасенную жизнь. Но эта радость не снимает ответственности перед Героями обороны Мариуполя.

Молчание — это стирание людей.

Азовцы — это не тема, которую можно "приглушить" и со временем забыть, как бы ни хотелось некоторым.

Так не будет!

И больше всего утомляет даже не сложность ситуации, а эта бесконечная ложь вокруг нее", — написал он.

В то же время Паламар не уточнил, кто именно дает такие рекомендации.

Возвращение "Азовцев"

Последний раз о возвращении азовцев сообщалось 11 апреля. Тогда, по словам командира бригады Дениса "Редиса" Прокопенко, удалось освободить как минимум 12 бойцов, которые находились в плену более четырех лет.

