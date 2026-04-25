Сколько еще нам будут навязывать это молчание: "Калина" о возвращении из плена бойцов "Азова"

Паламар выступил против молчания о пленных азовцах

Заместитель командира бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Святослав "Калина" Паламар вновь поднял вопрос о возвращении "азовцев" из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.

Критика молчания 

Паламар выступил против замалчивания проблемы пленных защитников Мариуполя. Он подчеркнул, что молчание только ухудшает ситуацию и не способствует освобождению военных.

"Сколько еще нам будут навязывать это молчание?
"Не говорите об "Азове" — это помешает обмену"
"Молчите — так будет лучше"
"Не выходите, не поднимайте эту тему"
"Огласка только вредит"
И еще этот абсурд: мол, враг "специально не отпускает", потому что мы говорим. Вы серьезно?
Правда в том, что молчание никогда никого не спасало.
Молчание — это удобство для тех, кто не хочет действовать.
Да, все радуются каждому обмену. И все благодарны за каждую спасенную жизнь. Но эта радость не снимает ответственности перед Героями обороны Мариуполя.
Молчание — это стирание людей.
Азовцы — это не тема, которую можно "приглушить" и со временем забыть, как бы ни хотелось некоторым.
Так не будет!
И больше всего утомляет даже не сложность ситуации, а эта бесконечная ложь вокруг нее", — написал он.

В то же время Паламар не уточнил, кто именно дает такие рекомендации.

Возвращение "Азовцев"

Последний раз о возвращении азовцев сообщалось 11 апреля. Тогда, по словам командира бригады Дениса "Редиса" Прокопенко, удалось освободить как минимум 12 бойцов, которые находились в плену более четырех лет.

Топ комментарии
То президента була команда здатись і піти в полон і він гарантував що через пару місяців їх відпустять ПРЕЗИДЕНТ _----ГАРАНТУВАВ То питання до нього.
25.04.2026 19:47 Ответить
Перший брехло це ЗЕленський.Він здав захисників Маріуполя в "почестний" полон,в тому числі і "Азов".Висловився що все під контролем,а потім як з морпіхом Журавльом: брехня та обіцянки.
25.04.2026 19:47 Ответить
А Білецькому пох на тих бійців "Азову" - у нього шашличний політичний проект
25.04.2026 19:50 Ответить
Усі питання - до Зє-йла.
25.04.2026 19:43 Ответить
Тобто, в порожнечу
25.04.2026 19:56 Ответить
Влада неспроможна, ані навести лад на фронті, ані навести лад в армії, ані вести перемовини, ані досягати результатів!
25.04.2026 19:45 Ответить
Так влада зеленського не спроможна навести лад а ні в державі ,а ні на фронті !!! Але пора зносити цю владу корупціонерів та зрадників ,інакше вона знесе Україну і народ !!!...
25.04.2026 20:04 Ответить
Для того щоб знести владу потрібно виграти війну, а для цього потрібно мобілізуватись в ЗСУ і перемогти ворога силою зброї!
25.04.2026 20:07 Ответить
Ніхто так не робив - спершу виграти війну, а потім помінять владу /ха-ха/- таке "не проханже"! Спершу зносили, чи міняли владу, а потім вигравали війни, та свій устрій держави.
25.04.2026 20:26 Ответить
Не в її інтересах.
25.04.2026 20:07 Ответить
Ну как минимум он спас им жизнь. Или таки у них была возможность свободно уйти?
Но местным экспертам это понять трудно
25.04.2026 20:18 Ответить
Оленівку вже забули? А в полоні Азовцям хуже смерті, бо до них у кацапів "особливе" ставлення...🥵
25.04.2026 20:23 Ответить
ТА НЕМА НІЯКОГО МОВЧАННЯ. Суспільство демократично проголосувало за ПЕКЛО і от ми в ньому уже 7 років.

- ТЦК викрадає людей
- людей катують і вбивають
- балістики все ще нема
- як і ракет доречі ( міфічні Фламінго це туфта)
- населення впало на 50%
- всі успішні уже виїхали
- інші "успішні" косять крипту на відкатах за виїзд

і ще 100 000 причин. НІКОМУ НЕМА УЖЕ ДІЛА ні до Азова, ні смертей, ні до чого. Кожний сам за себе і переведнений в режим особистого виживання
25.04.2026 19:49 Ответить
Ну слухай, за такий текст тобі на фермі не просто прємія паложєна, а навіть чевоні штани від прославленого червоногвардійця
25.04.2026 20:13 Ответить
Згадується, як азовці ганяли Порошенка за свинарчуків - кидали йому плюшевих свиней.

Були веселі часи, але минули.

Даремно він зараз виступив проти Зелі так - не на користь це славному Азову - Зе злопамятний
25.04.2026 19:52 Ответить
не бреши! азовці ніколи не виступали проти Порошенка. проти Порошенка боровся Національний Корпус Білецького,зараз це 3 корпус. саме тому їх і не міняють...
25.04.2026 20:05 Ответить
купка проплачений псевдо азовців тоді кидалися свинками , тепер де ці провокатори?!! ...За них справжні Азов платить сьогодні кровю !!!..
25.04.2026 20:06 Ответить
про свинарчуків - тоді ганяти за них Порошенко здавалося правильним, ніхто ж не знав, що народ вибере Зе - синагогу, яка крастиме в космічних масштабах і свинарчуки зараз здаються дитячою дурницею.

Так що я не засуджую.
25.04.2026 20:14 Ответить
Дивлюся повернення з полону наших захисників і там весь час один тип, не знаю хто він оголшує нашим що це завдяки зєлєпукіну, і кординаційному штабу, а коли завдяки зєлєпукіну Азовці здавалися у полон воно казало що є домовленість на швидке поверненя!!! По ітогу зє боїться торкатися цієї теми, а більшість Азовців до сих пір в полоні і ставлення до них там що нікому не побажаєш!!!
25.04.2026 19:54 Ответить
Жалеешь, что их там в подвалах не положили всех?
25.04.2026 20:21 Ответить
Нинішній режим довів до ручки. Охвіцерам і генералам буває пофіг чи оснащений і чи ситий боєць на нулі!! 😡
Режим здійснює військові злочини проти власних службовців !! ( Направлення неугодних на погибель і т.д ) . В цьому тільки рашка попереду, бо це у них спадкове..
25.04.2026 19:55 Ответить
Ви що хочете отримати якісь відповіді від зрадників України які свідомо здали весь південь в тому числі і Маріуполь разом з його Захисниками *****???
25.04.2026 19:55 Ответить
Коли навіть не називають імен тих, хто вимагає мовчати на цю тему, то питання задається без адресата.
Якісь неназвані особи, але прізвище "Зеленський" називати не можна.
25.04.2026 20:18 Ответить
а хто буде не мовчати? цивільні? так будь-який мітинг цивільниг закінчиться фразами "ухилянти бунтують", "стріляти по колінам їм треба", і т.д.

а військовослужбовці типу тебе мовчать, та й ти мовчиш.
25.04.2026 20:00 Ответить
Зеля вже стільки важливих для кацапів падлюк віддав Путіну,що якби захотів-всіх до одного азовців повернув би,а так за Медведчука повернув тільки кількох командирів...
25.04.2026 20:07 Ответить
А кому допоможе немовчання? Підніме в очах росіян ціну азовців для обміну?
25.04.2026 20:09 Ответить
А чому мовчать командири Азову, за прямим наказом яких була здача в полон....?😡
25.04.2026 20:16 Ответить
Тількі чечени цікавлять Москву, бо там є домовленність з Кадировим. Но ми чеченів міняємо в дивній пропорції один до одного.
25.04.2026 20:32 Ответить
 
 