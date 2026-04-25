Скільки ще нам будуть нав’язувати це мовчання: Калина про повернення з полону бійців "Азова"

Заступник командира 1 Корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав (Калина) Паламар знову порушив питання повернення азовців із російського полону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у фейсбуці.

Критика мовчання

Паламар виступив проти замовчування проблеми полонених захисників Маріуполя. Він підкреслив, що мовчання лише погіршує ситуацію та не допомагає звільненню військових.

"Скільки ще нам будуть нав’язувати це мовчання?

"Не говоріть про Азов — це зашкодить обміну"

"Мовчіть — так буде краще"

"Не виходьте, не піднімайте тему"

"Розголос лише шкодить"

І ще цей абсурд: мовляв, ворог "спеціально не відпускає", бо ми говоримо. Ви серйозно?

Правда в тому, що мовчання ніколи нікого не врятувало.

Мовчання — це зручність для тих, хто не хоче діяти.

Так, усі радіють кожному обміну. І всі вдячні за кожне врятоване життя. Але ця радість не скасовує відповідальності перед Героями оборони Маріуполя.

Мовчання — це стирання людей.

Азовці — це не тема, яку можна "приглушити" і забути з часом, як би не хотілося декому.

Так не буде!

І найбільше втомлює навіть не складність ситуації —

а ця нескінченна брехня навколо неї", — написав він.

Водночас Паламар не уточнив, хто саме дає такі рекомендації.

Повернення азовців

Востаннє про повернення азовців повідомлялося 11 квітня. Тоді, за словами командира бригади Дениса (Редіса) Прокопенка, вдалося звільнити щонайменше 12 бійців, які перебували в полоні понад чотири роки.

