Скільки ще нам будуть нав’язувати це мовчання: Калина про повернення з полону бійців "Азова"

Паламар виступив проти мовчання про полонених азовців

Заступник командира 1 Корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав (Калина) Паламар знову порушив питання повернення азовців із російського полону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у фейсбуці.

Критика мовчання 

Паламар виступив проти замовчування проблеми полонених захисників Маріуполя. Він підкреслив, що мовчання лише погіршує ситуацію та не допомагає звільненню військових.

"Скільки ще нам будуть нав’язувати це мовчання?
"Не говоріть про Азов — це зашкодить обміну"
"Мовчіть — так буде краще"
"Не виходьте, не піднімайте тему"
"Розголос лише шкодить"
І ще цей абсурд: мовляв, ворог "спеціально не відпускає", бо ми говоримо. Ви серйозно?
Правда в тому, що мовчання ніколи нікого не врятувало.
Мовчання — це зручність для тих, хто не хоче діяти.
Так, усі радіють кожному обміну. І всі вдячні за кожне врятоване життя. Але ця радість не скасовує відповідальності перед Героями оборони Маріуполя.
Мовчання — це стирання людей.
Азовці — це не тема, яку можна "приглушити" і забути з часом, як би не хотілося декому.
Так не буде!
І найбільше втомлює навіть не складність ситуації —
а ця нескінченна брехня навколо неї", — написав він.

Водночас Паламар не уточнив, хто саме дає такі рекомендації.

Повернення азовців

Востаннє про повернення азовців повідомлялося 11 квітня. Тоді, за словами командира бригади Дениса (Редіса) Прокопенка, вдалося звільнити щонайменше 12 бійців, які перебували в полоні понад чотири роки.

+16
Перший брехло це ЗЕленський.Він здав захисників Маріуполя в "почестний" полон,в тому числі і "Азов".Висловився що все під контролем,а потім як з морпіхом Журавльом: брехня та обіцянки.
25.04.2026 19:47 Відповісти
+15
То президента була команда здатись і піти в полон і він гарантував що через пару місяців їх відпустять ПРЕЗИДЕНТ _----ГАРАНТУВАВ То питання до нього.
25.04.2026 19:47 Відповісти
+13
Усі питання - до Зє-йла.
25.04.2026 19:43 Відповісти
25.04.2026 19:43 Відповісти
Тобто, в порожнечу
25.04.2026 19:56 Відповісти
Якщо прийти на візит з автоматами, може бути результат !
25.04.2026 21:12 Відповісти
Дієва люстрація за допомогою вірьовки, отих СРАТЬєхів з Урядового кварталу, які саботували виконання норм законодавства України щодо підготовки держави до її функціонування під час Особливого періоду-воєнного стану, сприятиме прискореному вирішенню багатьох проблем, ними ж і створених!
25.04.2026 20:39 Відповісти
Влада неспроможна, ані навести лад на фронті, ані навести лад в армії, ані вести перемовини, ані досягати результатів!
25.04.2026 19:45 Відповісти
Так влада зеленського не спроможна навести лад а ні в державі ,а ні на фронті !!! Але пора зносити цю владу корупціонерів та зрадників ,інакше вона знесе Україну і народ !!!...
25.04.2026 20:04 Відповісти
Для того щоб знести владу потрібно виграти війну, а для цього потрібно мобілізуватись в ЗСУ і перемогти ворога силою зброї!
25.04.2026 20:07 Відповісти
Ніхто так не робив - спершу виграти війну, а потім помінять владу /ха-ха/- таке "не проханже"! Спершу зносили, чи міняли владу, а потім вигравали війни, та свій устрій держави.
25.04.2026 20:26 Відповісти
Щось вже давно не чув від Зеленського слова перемога...
25.04.2026 20:40 Відповісти
Не в її інтересах.
25.04.2026 20:07 Відповісти
25.04.2026 19:47 Відповісти
Оленівку вже забули? А в полоні Азовцям хуже смерті, бо до них у кацапів "особливе" ставлення...🥵
25.04.2026 20:23 Відповісти
Бздошно военним ставити такі питання
25.04.2026 20:33 Відповісти
25.04.2026 19:47 Відповісти
Тому мене ЗСУ і шокували в другому турі виборів
25.04.2026 20:56 Відповісти
Ну слухай, за такий текст тобі на фермі не просто прємія паложєна, а навіть чевоні штани від прославленого червоногвардійця
25.04.2026 20:13 Відповісти
Ой-йой, вас уже не захищають? Всепропальщиків і ботів Зе геть!
25.04.2026 20:39 Відповісти
А Білецькому пох на тих бійців "Азову" - у нього шашличний політичний проект
25.04.2026 19:50 Відповісти
Згадується, як азовці ганяли Порошенка за свинарчуків - кидали йому плюшевих свиней.

Були веселі часи, але минули.

Даремно він зараз виступив проти Зелі так - не на користь це славному Азову - Зе злопамятний
25.04.2026 19:52 Відповісти
не бреши! азовці ніколи не виступали проти Порошенка. проти Порошенка боровся Національний Корпус Білецького,зараз це 3 корпус. саме тому їх і не міняють...
25.04.2026 20:05 Відповісти
купка проплачений псевдо азовців тоді кидалися свинками , тепер де ці провокатори?!! ...За них справжні Азов платить сьогодні кровю !!!..
25.04.2026 20:06 Відповісти
А "свинарчукам" то потрібно -нагородити,публічно вибачитись,і виплатити за моральне і фізичне приниження. , ,наказати наших " викривачів,в тому числі і бігусів.за те що розкрила канал поставки з кацапії необхідних приладів ( які Україна не робила) д ЗСУ. Нікчемна і тупа бидлота своїми діями нанесла великий урон ЗСУ в т.ч і і неоправдані людські жертви.
25.04.2026 20:49 Відповісти
Білецький вже не виступа проти Зе! Заодно готуються до виборів. "Не бачать" цього тільки боти Зе.
25.04.2026 20:51 Відповісти
Дивлюся повернення з полону наших захисників і там весь час один тип, не знаю хто він оголшує нашим що це завдяки зєлєпукіну, і кординаційному штабу, а коли завдяки зєлєпукіну Азовці здавалися у полон воно казало що є домовленість на швидке поверненя!!! По ітогу зє боїться торкатися цієї теми, а більшість Азовців до сих пір в полоні і ставлення до них там що нікому не побажаєш!!!
25.04.2026 19:54 Відповісти
Нинішній режим довів до ручки. Охвіцерам і генералам буває пофіг чи оснащений і чи ситий боєць на нулі!! 😡
Режим здійснює військові злочини проти власних службовців !! ( Направлення неугодних на погибель і т.д ) . В цьому тільки рашка попереду, бо це у них спадкове..
25.04.2026 19:55 Відповісти
Ви що хочете отримати якісь відповіді від зрадників України які свідомо здали весь південь в тому числі і Маріуполь разом з його Захисниками *****???
25.04.2026 19:55 Відповісти
Коли навіть не називають імен тих, хто вимагає мовчати на цю тему, то питання задається без адресата.
Якісь неназвані особи, але прізвище "Зеленський" називати не можна.
25.04.2026 20:18 Відповісти
а хто буде не мовчати? цивільні? так будь-який мітинг цивільниг закінчиться фразами "ухилянти бунтують", "стріляти по колінам їм треба", і т.д.

а військовослужбовці типу тебе мовчать, та й ти мовчиш.
25.04.2026 20:00 Відповісти
Зеля вже стільки важливих для кацапів падлюк віддав Путіну,що якби захотів-всіх до одного азовців повернув би,а так за Медведчука повернув тільки кількох командирів...
25.04.2026 20:07 Відповісти
А кому допоможе немовчання? Підніме в очах росіян ціну азовців для обміну?
25.04.2026 20:09 Відповісти
А чому мовчать командири Азову, за прямим наказом яких була здача в полон....?😡
25.04.2026 20:16 Відповісти
Тонучий корабель останнім залишає капітан.
25.04.2026 20:52 Відповісти
Тількі чечени цікавлять Москву, бо там є домовленність з Кадировим. Но ми чеченів міняємо в дивній пропорції один до одного.
25.04.2026 20:32 Відповісти
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
25.04.2026 20:36 Відповісти
Хто може наказати воїну скласти зброю та здатись ворогу в полон?
І хто з воїнів виконає такий наказ?
25.04.2026 20:46 Відповісти
Слова Калини правильні,лише не конкретизував імена,до кого звертався і очевидно,не був задіяний в діях нацжон проти Порошенка,через які постала трагедія Маріуполя
25.04.2026 20:47 Відповісти
Святослав Паламар, невже не розумієш, що клоун приЗЕдент Вас Азов тупо здав.
25.04.2026 20:48 Відповісти
 
 