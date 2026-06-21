От 7 до 12 дней: Минобороны определило сроки, в течение которых военнослужащие могут восстановиться после СОЧ

Министерство обороны определило сроки, в течение которых военнослужащие, имеющие статус "СОЧ", смогут восстановиться в Вооруженных силах Украины, в том числе в Сухопутных войсках.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск, передает

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Механизм восстановления

В случае если военнослужащий подает рапорт через приложение "Армия+", срок его рассмотрения составляет до 7 дней. После согласования предоставляется 5 суток на прибытие в часть. На экране "Армия ID" появляется статус "В пути", который подтверждает участие в программе возвращения после СОЧ. Этот статус необходимо предъявить в случае остановки представителями ТЦК и СП, ВСП или Национальной полиции.

Если военнослужащий обращается непосредственно в воинскую часть, он должен подать рапорт на месте и сразу зачисляется в списки временно прибывшего личного состава (с возобновлением продовольственного обеспечения). Часть проверяет сведения, указанные в рапорте, в течение 7 дней. После согласования начинается процесс зачисления в списки личного состава части с возобновлением денежного и других видов обеспечения.

В случае обращения через 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск рапорт передается в выбранную часть, которая рассматривает его в течение 7 дней. После согласования рекрутинговый центр выдает бумажное распоряжение, подтверждающее участие в программе возвращения после СОЧ. Этот документ действует 5 дней. Его необходимо предъявить, если по пути в часть вас остановят представители ТЦК и СП, ВСП или Национальной полиции.

По прибытии в часть оформление зависит от статуса.

"Если вас ещё не исключили из списков предыдущей части, то вас зачислят в списки временно прибывшего личного состава с возобновлением только продовольственного обеспечения. После издания приказа о зачислении в списки личного состава части будет восстановлено денежное и другие виды обеспечения. Если же вас уже исключили из списков прежней части, вас в тот же день зачислят в списки личного состава с возобновлением денежного и других видов обеспечения", — пояснили в Сухопутных войсках.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что министр обороны Михаил Федоров представил алгоритм возвращения из СОЧ через приложение "Армия+".

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