Драпатый отличается готовностью прислушиваться к командирам и внедрять эффективные решения на фронте, - Бутусов

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый пользуется хорошей репутацией среди военных, умеет прислушиваться к командирам и внедрять эффективные решения на поле боя.

Об этом в интервью журналистке Ирине Ромалийской заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

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По его словам, к Драпатому в Силах обороны относятся положительно.

"Драпатый — это не тот человек, который пытается давить на людей, принуждать их ради выполнения поставленных задач. Драпатый — это карьерный военный, поэтому я бы не сказал, что у него вообще нет всех этих уставных моментов, что он не пытается действовать по уставу, выписывать выговоры.

Да, он действует как кадровый военный, как генерал. Но, безусловно, есть моменты, над которыми он пытается работать", - пояснил Бутусов.

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Он напомнил, что первое взаимодействие с подразделением "Lasar's group" на оперативном уровне, на уровне тактической группы, на Херсонском направлении, ещё в 2023 году впервые организовал именно Драпатый.

"Он не строил каких-то гениальных планов, он просто выслушал, ознакомился с предложением командира "Lasar's", оценил Павла Елизарова, оценил обстановку и значение дронов, их взаимодействие со средствами РЭБ и принял решение. И там результаты боевой работы были максимально эффективными и сокрушительными для противника

Для меня еще тогда это было примером того, что этот человек способен учиться, способен воспринимать какие-то готовые решения, если они эффективны, и применять их", — подчеркнул Бутусов.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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