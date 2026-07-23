Опыта Драпатого хватит для наращивания потенциала ВСУ, - командир 422-го полка БпС "Luftwaffe" Колесник

С назначением нового главнокомандующего ВСУ ожидается, что потенциал Вооруженных Сил Украины будет наращиваться.

Об этом рассказал командир 422-го отдельного полка беспилотных систем "Luftwaffe" Николай Колесник, говорится в материале Цензор.НЕТ

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"Расскажу историю. Когда закончилась Херсонская операция, наш пункт постоянной дислокации находился в здании Криворожского городского совета. И вот был момент, когда мы как раз уже собирались: заносили и выносили вещи. Из здания вышел генерал Драпатый. Я представился и сделал краткий доклад. Он сказал, что подразделение молодцы, и что видел нашу работу. Спросил, наградили ли нас?

Говорю: "Нет". Он отвечает: "Вот номер телефона. Позвоните, подайте представление, а я отдам распоряжение". Спросил, кого именно нужно наградить? Отвечает: "Работали абсолютно все, кто здесь был. Так что либо всех, либо никого. Но в целом это не главное". Он: "Нет, подождите! Вы командир - вам виднее. Представляйте всех". Мы подали представление, и это были первые награды, которые мы получили за работу на Херсонском и Николаевском направлениях - "Стальные кресты". Я считаю, что это, прежде всего, было проявлением уважения к нашей тогда еще небольшой команде непосредственно со стороны командующего ОСГВ", — отметил защитник.

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От назначения нового главнокомандующего ВСУ Колесник ожидает наращивания потенциала ВСУ.

"Будет дальнейшее развитие, ВСУ станут сильнее, а главное - будет усилена технологическая составляющая. Нужно совершенствовать тот опыт, который у нас уже есть. Но я понимаю, что перед нами стоят серьезные вызовы. Преодолеть их - очень непростая задача. Только со временем можно будет давать какие-то оценки.

Сейчас же нам нужно выполнять свою работу в зонах своей ответственности – каждому батальону, полку, корпусу. Мы работаем. Я уверен, что опыта, которым обладает генерал Драпатый, хватит для наращивания потенциала ВСУ, Сил обороны Украины. Мы надеемся и верим, что Вооруженные Силы Украины в надежных руках, а лучшие традиции и достижения будут только приумножены", - добавил он.

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