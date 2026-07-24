Драпатий вирізняється готовністю дослухатися до командирів і впроваджувати ефективні рішення на фронті, - Бутусов

Новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий має позитивну репутацію серед військових, вміє дослухатися до командирів і впроваджувати ефективні рішення на полі бою.

Про це в інтерв'ю журналістці Ірині Ромалійській заявив командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов.

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Подробиці

За його словами, до Драпатого у Силах оборони ставлення позитивне.

"Драпатий - це не та людина, яка намагається тиснути на людей, пресувати їх заради виконання поставлених завдань. Драпатий - це кар'єрний військовий, тому я б не казав, що у нього взагалі немає всіх цих статутних речей, що він не намагається тиснути по статуту, виписувати догани.

Так, він діє як кадровий військовий, як генерал. Але безумовно є речі, з якими він намагається працювати", - пояснив Бутусов.

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Він нагадав, що першу взаємодію із підрозділом "Lasar's group" на оперативному рівні, на рівні тактичної групи, на Херсонському напрямку, ще в 2023 році вперше побудував саме Драпатий.

"Він не робив якихось геніальних планів, він просто послухав, подивився пропозицію командира "Lasar's", оцінив Павла Єлізарова, оцінив обстановку та значення дронів, їх взаємодію із засобами РЕБ та ухвалив рішення. І там результати бойової роботи були максимально ефективні та нищівні для противника

Для мене ще тоді це було прикладом, що ця людина, яка здатна вчитись, яка здатна сприймати якісь готові рішення, якщо вони є ефективними, і застосовувати їх", - наголосив Бутусов.

Повний ефір дивіться на YouTube-каналі "Бутусов Плюс".

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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