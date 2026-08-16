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Новини Призначення в ЗСУ
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Кадрові рішення Драпатого зависли: за місяць Президент не підписав жодного звільнення, - "слуга народу" Безугла

Зеленський та Драпатий

Минув місяць від початку кадрових рішень нового Головкома ЗСУ Михайла Драпатого, але Володимир Зеленський досі не підписав жодного поданого ним звільнення.

Про це "слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Досі не підписане Президентом ЖОДНЕ зі звільнень, поданих Драпатим. Новий Головком ЗСУ відсторонив людей і призначив ТВО, але досі жодного остаточного призначення немає", - наголосила нардепка.

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Як зазначила Безугла, вже місяць президент не ухвалює рішення.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26680) Безугла Мар’яна (340) Драпатий Михайло (86)
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