У Зеленського закінчилися люди, яким він довіряє, що привело нас у глухий кут, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський не зміг оновити систему державного управління та позбутися некомпетентних кадрів, через що Україна опинилася в управлінській кризі.

Про це йдеться в матеріалі ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Зеленського закінчилися люди, яким він довіряє і щенячої відданості яких катастрофічно не цінує. Та й питання давно не в прізвищах, які вкладають на переставлювані ліжка.

Річ у тім, що нас довго — понад сім років каденції чинного президента — водили лабіринтом. І нарешті привели. У глухий кут. У вирішальний момент війни. Протест, який теж уперся в стіну, надто опукло це висвітлив. І тепер уже не обійти, не відвернутися. Зеленський може скільки завгодно замовчувати очевидне, збирати послів, їхати в Сербію, красти інформаційні приводи в головкома ЗСУ та міністрів, щоб хоч на чомусь вибудовувати свої щоденні звернення до народу, міняти пішаків місцями та пояснювати кожен новий провал окремим прізвищем. Реальність від цього не зміниться", - зауважує Інна Ведернікова.

За словами авторки, Зеленський не зробив головного, що могло б допомогти Україні уникнути управлінської катастрофи: не скинув баласту зі "своїх" на користь компетентних і не дав прямого сигналу системі: "Не красти".

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"Складно сказати, що небезпечніше для держави — злочинні дії корупціонерів чи злочинна бездіяльність "своїх" дилетантів. Але коли обидві ці отрути опиняються в одному флаконі, ризик уже не політичний. Ризик — програти війну", - додала вона.

Ведернікова наголосила, що у найважчий час на ключових для виживання країни напрямах - обороні, енергетиці та економіці - опинилися дуже слабкі люди.

"Коли вибори провести не можна, наповнити Кабмін чимось якісним виявилося неможливо, а некомпетентність намертво переплелася з корупцією, одним із небагатьох інституційних обмежувачів системи залишається антикорупційний блок. А за межами інституцій — вулиця. Мирна вулиця в цих умовах що могла, те поки що зробила. Тоді як антикорупційні органи своєї роботи не припиняли", - пояснила авторка.

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