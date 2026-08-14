Зеленський досі не може знайти кандидата на посаду посла України в США, - Politico
Президент Володимир Зеленський досі не може знайти достатньо впливову кандидатуру на посаду нового посла України в США після відмови Юлії Свириденко.
Про це повідомляє Politico з посиланням на двох колишніх високопоставлених українських посадовців і чотирьох депутатів, передає Цензор.НЕТ.
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Чому досі немає кандидата
За інформацією видання, президент докладає значних зусиль, щоб знайти людину з достатнім впливом, аби представляти Київ в адміністрації Дональда Трампа.
За даними колишнього високопоставленого українського посадовця, Зеленський раніше прискорив кадрові перестановки, аби запропонувати посаду посла віцепрем'єрці Юлії Свириденко, однак вона відмовилася, що зірвало його плани.
"Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко і пропонував їй посаду посла у США", — заявив Зеленський на пресконференції наприкінці липня, додавши, що шукає кандидата з максимально високою кваліфікацією — "людину рівня віцепрем’єр-міністра, міністра чи прем’єр-міністра".
За даними Politico, й інші потенційні кандидати відмовлялися від складного завдання керувати "непередбачуваною адміністрацією" Трампа.
Коло варіантів звужується
Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, що кандидати з достатнім авторитетом і кваліфікацією побоюються умов, необхідних для належного виконання роботи, що різко звужує варіанти для Зеленського. За її словами, така людина, найімовірніше, мала б бути з найближчого оточення президента, однак серед них немає нікого, хто серйозно підходив би на цю роль.
Анонімний колишній народний депутат розповів виданню, що у команді Зеленського є охочі обійняти цю посаду, але, за його оцінкою, жоден з них насправді не підходить, тому президенту важко знайти заміну.
Чому це критично зараз
За оцінкою Politico, є ознаки можливого відновлення мирних переговорів найближчим часом, тому Вашингтону вкрай потрібен посол із достатньою політичною вагою, повноваженнями говорити від імені Зеленського та здатністю орієнтуватися в адміністрації, де політика може швидко змінюватися.
Видання наголошує, що Україна ризикує залишитися без впливового представника у Вашингтоні саме тоді, коли ухвалюються рішення щодо озброєнь, протиповітряної оборони, логістики, обміну розвідданими та умов відновлення мирних переговорів.
- Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.
- Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.
- 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. Стефанишина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири та готівкові кошти, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не зазначила факт користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого. 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанишиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.
- 6 серпня експослу ВАКС обрав запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення. Її також зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу.
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