Зеленський досі не може знайти кандидата на посаду посла України в США, - Politico

Президент Володимир Зеленський досі не може знайти достатньо впливову кандидатуру на посаду нового посла України в США після відмови Юлії Свириденко.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох колишніх високопоставлених українських посадовців і чотирьох депутатів, передає Цензор.НЕТ.

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Чому досі немає кандидата

За інформацією видання, президент докладає значних зусиль, щоб знайти людину з достатнім впливом, аби представляти Київ в адміністрації Дональда Трампа.

За даними колишнього високопоставленого українського посадовця, Зеленський раніше прискорив кадрові перестановки, аби запропонувати посаду посла віцепрем'єрці Юлії Свириденко, однак вона відмовилася, що зірвало його плани.

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"Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко і пропонував їй посаду посла у США", — заявив Зеленський на пресконференції наприкінці липня, додавши, що шукає кандидата з максимально високою кваліфікацією — "людину рівня віцепрем’єр-міністра, міністра чи прем’єр-міністра".

За даними Politico, й інші потенційні кандидати відмовлялися від складного завдання керувати "непередбачуваною адміністрацією" Трампа.

Коло варіантів звужується

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, що кандидати з достатнім авторитетом і кваліфікацією побоюються умов, необхідних для належного виконання роботи, що різко звужує варіанти для Зеленського. За її словами, така людина, найімовірніше, мала б бути з найближчого оточення президента, однак серед них немає нікого, хто серйозно підходив би на цю роль.

Анонімний колишній народний депутат розповів виданню, що у команді Зеленського є охочі обійняти цю посаду, але, за його оцінкою, жоден з них насправді не підходить, тому президенту важко знайти заміну.

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Чому це критично зараз

За оцінкою Politico, є ознаки можливого відновлення мирних переговорів найближчим часом, тому Вашингтону вкрай потрібен посол із достатньою політичною вагою, повноваженнями говорити від імені Зеленського та здатністю орієнтуватися в адміністрації, де політика може швидко змінюватися.

Видання наголошує, що Україна ризикує залишитися без впливового представника у Вашингтоні саме тоді, коли ухвалюються рішення щодо озброєнь, протиповітряної оборони, логістики, обміну розвідданими та умов відновлення мирних переговорів.

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