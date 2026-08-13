Стефанішина заявила, що заставу у 6 млн грн за неї внесуть її колишні бізнес-партнери

Колишня посол України в США та ексвіцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сьогодні, 13 серпня, заставу в розмірі 6 мільйонів гривень за неї внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу.

Про це Стефанішина сказала в коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

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Непомірна сума

За її словами, заставу внесуть її колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими вона працювала до переходу на посаду в уряді і які продовжують її захищати.

"Сума у 6 мільйонів гривень, як я і заявляла раніше, – непомірна для мене та моєї родини. Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу", — пояснила Стефанішина.

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Посадовиця нагадала, що застава — це гарантійний захід, кошти за яким повертаються, якщо особа виконує всі процесуальні вимоги.

"Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому", — наголосила експосол.

Стефанішина додала, що захист паралельно подав апеляційну скаргу — вона стосується як самого виду обраного запобіжного заходу, так і розміру застави.

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Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній — застава 6 млн грн.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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