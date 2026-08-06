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Новини Підозра Стефанішиній
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Стефанішиній обрали запобіжний захід: застава 6 млн грн. ВIДЕО

Експослу України в США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід у справі про незаконне збагачення.

Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень.

Прокуратура просила призначити заставу у 13,3 млн гривень.

Також Стефанішину зобов’язали триматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих.

У коментарі журналістам після засідання Стефанішина заявила, що у неї нема 6 млн грн.

"Звичайно, я шукатиму ці кошти для того, щоб мати можливість внести заставу", - зазначила колишня посол.

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Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

Зодом стало відомо, що обрання запобіжного заходу для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, перенесли на четвер, 6 серпня.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1639) запобіжний захід (700) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
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Топ коментарі
+4
"вийди звідси розбійник! нада по етому чорту баканову набрати" (с)
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06.08.2026 09:53 Відповісти
+4
От подзвонить Стефанішина своїй подрузі, на яку оформила свої "важкозароблені" статки, і відберуть тоді в неї ті 6 мільйонів застави.
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06.08.2026 09:55 Відповісти
+4
У коментарі журналістам після засідання Стефанішина заявила, що у неї нема 6 млн грн.
В неї всі заощадження в доларах.🤑
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06.08.2026 10:03 Відповісти

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