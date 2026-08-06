Стефанішиній обрали запобіжний захід: застава 6 млн грн. ВIДЕО
Експослу України в США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід у справі про незаконне збагачення.
Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень.
Прокуратура просила призначити заставу у 13,3 млн гривень.
Також Стефанішину зобов’язали триматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих.
У коментарі журналістам після засідання Стефанішина заявила, що у неї нема 6 млн грн.
"Звичайно, я шукатиму ці кошти для того, щоб мати можливість внести заставу", - зазначила колишня посол.
Підозра Стефанішиній
Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.
Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.
Зодом стало відомо, що обрання запобіжного заходу для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, перенесли на четвер, 6 серпня.
Можлива причетність Стефанішиної до корупції
- Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
- САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.
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