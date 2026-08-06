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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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Стефанишиной избрана мера пресечения: залог в размере 6 млн грн. ВИДЕО

В отношении посла Украины в США Ольги Стефанишиной избрана мера пресечения по делу о незаконном обогащении.

Об этом пишет "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен.

Прокуратура просила назначить залог в 13,3 млн. гривен.

Также Стефанишину обязали держаться от общения с подругой Татьяной Мазуренко и рядом подчиненных.

В комментарии журналистам после заседания Стефанишина заявила, что у нее нет 6 млн грн.

"Конечно, я буду искать эти средства для того, чтобы иметь возможность внести залог", - отметила бывший посол.

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Подозрение Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

Впоследствии стало известно, что определение меры пресечения в отношении экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, перенесли на четверг, 6 августа.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1470) мера пресечения (689) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (311)
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Топ комментарии
+13
ця курва на макіяж та на шмотки в місяць більше витрачає, ніж 6 млн. гривень. ЗЕ-поц зі своїм кагалом далі потужно дзюрять мудрому наріду в очі.
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06.08.2026 10:01 Ответить
+13
У коментарі журналістам після засідання Стефанішина заявила, що у неї нема 6 млн грн.
В неї всі заощадження в доларах.🤑
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06.08.2026 10:03 Ответить
+9
"вийди звідси розбійник! нада по етому чорту баканову набрати" (с)
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06.08.2026 09:53 Ответить

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