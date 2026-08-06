Стефанишиной избрана мера пресечения: залог в размере 6 млн грн. ВИДЕО

В отношении посла Украины в США Ольги Стефанишиной избрана мера пресечения по делу о незаконном обогащении.

Об этом пишет "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Так, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен.

Прокуратура просила назначить залог в 13,3 млн. гривен.

Также Стефанишину обязали держаться от общения с подругой Татьяной Мазуренко и рядом подчиненных.

В комментарии журналистам после заседания Стефанишина заявила, что у нее нет 6 млн грн.

"Конечно, я буду искать эти средства для того, чтобы иметь возможность внести залог", - отметила бывший посол.

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Подозрение Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

Впоследствии стало известно, что определение меры пресечения в отношении экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, перенесли на четверг, 6 августа.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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