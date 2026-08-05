Червинский об изменении меры пресечения: Ермака нет, возможно, давление на судей ослабло

Бывший разведчик Роман Червинский был удивлен решением Печерского районного суда Киева об изменении меры пресечения в его отношении на личное обязательство.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

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"Мне кажется, это решение уже закономерно и давно назрело. Но мы все восприняли его с удивлением, потому что все понимали, что это какая-то политическая история. У нее другие основания и фундамент, чем у правовой системы. Возможно, такое решение связано с каким-то изменением взгляда судей на сам процесс. Может, уменьшилось давление на них.

Мы же видим, что сегодня уже нет Ермака. Не исключено, что именно он был главным из тех, кто ежедневно контролировал этот вопрос. А сейчас уже Зеленский, видимо, не успевает лично все охватить, потому что у него достаточно других таких направлений, где есть проблемы. Хотя это решение суда законно и понятно, но мы никак не можем подойти к делу, потому что подготовительное заседание проводится в рамках одного заседания, которое уже длится два года", - отметил Червинский.

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Бывший разведчик подчеркнул, что судья уже более или менее принимает во внимание позицию защиты:

"Он видит: то, о чем мы говорили с самого начала, с первых заседаний, еще с июля или августа 2024 года, сегодня сбывается. Теперь наши утверждения подтверждаются документально - СБУ тогда выдумала это так называемое преступление. На самом деле этот заявитель по делу - обычный контрабандист, который за эту провокацию, которую он совершил в отношении Штанько и меня, получил возможность фактически завершить свою контрабандную схему с контейнером сигарет и получить его уже так называемым растаможенным на территории Украины. То есть здесь каждый преследовал свою цель: заявитель - протащить этот контрабандный контейнер и завершить свою схему, а СБУ - привлечь Штанько к ответственности, а затем через несколько лет еще и меня втянуть в эту историю. Судья это все более-менее уже осознал, увидел. Те доказательства, которые мы предоставили, все это подтверждают".

По словам Червинского, теперь он может передвигаться по Украине, но до сих пор у него действует запрет на выезд за границу.

Говоря о том, сколько еще может длиться это дело, он отметил:

"Еще долго. Но если судья будет вести дело более или менее в таком логичном темпе, то оно могло бы закрыться буквально за несколько заседаний. Изучив их доказательства, убедившись в их ничтожности, он может закрыть это дело в течение месяца-трех. Если он будет проводить заседания даже раз в месяц, как он это сейчас делает, в принципе, это два-три заседания, и мы сможем о чем-то говорить. Однако пока что он уклоняется от оценки доказательств. Говорит, что это не та стадия судебного процесса. Именно во время изучения доказательств мы сможем доказать свою правоту и заставить его сделать определенные запросы, потому что один из ключевых моментов - это направить запрос о международной правовой помощи в Объединенные Арабские Эмираты, получить оттуда ответ, который поставит точку во всем этом разбирательстве. Мы уже получили его адвокатским путем - через юридические услуги других компаний в Арабских Эмиратах. Но судья не принимает их в качестве стопроцентного доказательства. Он сможет это сделать после того, как получит подобный ответ через уполномоченные органы, которые предоставят ему этот ответ. Сейчас он искусственно затягивает этот процесс. Он мог бы сделать это еще в самом начале, но отказал нам в этой мере. Поэтому мы ожидаем, что он сделает это уже после окончания подготовительного заседания. Посмотрим, когда это произойдет".

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Дело Романа Червинского

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