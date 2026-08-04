Червинского отпустили под личное обязательство: адвокат заявил о победе Конституции

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения в отношении бывшего разведчика Романа Червинского на личное обязательство. Адвокат заявил, что при принятии решения суд применил положения Конституции Украины в качестве норм прямого действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Константин Глоба.

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"Сегодня Конституция Украины победила. На основании поданных мной возражений и материалов моему подзащитному изменили меру пресечения на личное обязательство", - отметил адвокат.

По мнению защитника, такой результат более чем убедительно демонстрирует мотивы недавней медиа-атаки на него.

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Нетипичное решение для Печерского суда

"Суд также применил нормы Конституции Украины как нормы прямого действия при принятии решений! Этот процессуальный жест не свойственен Печерскому районному суду г. Киева, но это действительно произошло!" - подчеркнул Глоба.

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Дело Романа Червинского