Червинского отпустили под личное обязательство: адвокат заявил о победе Конституции
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения в отношении бывшего разведчика Романа Червинского на личное обязательство. Адвокат заявил, что при принятии решения суд применил положения Конституции Украины в качестве норм прямого действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Константин Глоба.
"Сегодня Конституция Украины победила. На основании поданных мной возражений и материалов моему подзащитному изменили меру пресечения на личное обязательство", - отметил адвокат.
По мнению защитника, такой результат более чем убедительно демонстрирует мотивы недавней медиа-атаки на него.
Нетипичное решение для Печерского суда
"Суд также применил нормы Конституции Украины как нормы прямого действия при принятии решений! Этот процессуальный жест не свойственен Печерскому районному суду г. Киева, но это действительно произошло!" - подчеркнул Глоба.
Дело Романа Червинского
- СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для похищения самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась вопреки возражениям СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
- Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
- В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинского по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
- Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принял доказательства в пользу Червинского.
- Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации в отношении "вагнеровцев". Также Зеленский заявил, что спецоперация в отношении "вагнеровцев" - идея других стран, а Украину максимально втягивали в этот вопрос.
- В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о сговоре против операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал бывшим разведчикам уголовными делами.
- 28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому было предъявлено подозрение в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
- 17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года суд поместил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.
- 1 апреля 2026 года Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционной норму закона, на основании которой бывшего разведчика Романа Червинского содержали под стражей без соответствующего судебного решения.
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