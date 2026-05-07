Суд разрешил Червинскому вернуться на службу в ВСУ

Суд разрешил бывшему разведчику, полковнику Роману Червинскому, вернуться на военную службу.

Об этом в соцсети Facebook сообщил его адвокат Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

Червинский возвращается в ВСУ

"Сегодня стены суда стали свидетелями момента, который выходит за пределы протоколов. Дело Романа Червинского, которое долгое время казалось запутанным узлом противоречий, получило новый, по-настоящему военный поворот. Там, где раньше царили параграфы и заседания, сегодня прозвучало слово — "служба". Суд принял решение, Роман Червинский возвращается в ряды Вооруженных Сил Украины. Это не просто юридическое изменение меры пресечения или разрешение на передвижение. Это момент, когда весы Фемиды склонились под тяжестью реальности, в которой мы живем", — написал адвокат Червинского.

Продлен ночной домашний арест

В комментарии изданию "Бабель" Глоба рассказал, что сегодня, 7 мая, суд по запросу прокурора рассматривал продление ночного домашнего ареста, который назначен Червинскому с июля 2024 года.

Защита была против этого и в крайнем случае просила выпустить Червинского под личное обязательство, чтобы он мог служить.

Суд продлил ночной домашний арест, однако разрешил Червинскому нести службу, если будет письменный приказ. То есть он может служить в Вооруженных силах, но если будет возвращаться в отпуск, то должен находиться под ночным домашним арестом.

Дело Романа Червинского

