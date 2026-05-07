Суд разрешил Червинскому вернуться на службу в ВСУ

Червинский получил разрешение вернуться в ряды ВСУ

Суд разрешил бывшему разведчику, полковнику Роману Червинскому, вернуться на военную службу.

Об этом в соцсети Facebook сообщил его адвокат Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

Червинский возвращается в ВСУ

"Сегодня стены суда стали свидетелями момента, который выходит за пределы протоколов. Дело Романа Червинского, которое долгое время казалось запутанным узлом противоречий, получило новый, по-настоящему военный поворот. Там, где раньше царили параграфы и заседания, сегодня прозвучало слово — "служба". Суд принял решение, Роман Червинский возвращается в ряды Вооруженных Сил Украины. Это не просто юридическое изменение меры пресечения или разрешение на передвижение. Это момент, когда весы Фемиды склонились под тяжестью реальности, в которой мы живем", — написал адвокат Червинского.

Продлен ночной домашний арест

В комментарии изданию "Бабель" Глоба рассказал, что сегодня, 7 мая, суд по запросу прокурора рассматривал продление ночного домашнего ареста, который назначен Червинскому с июля 2024 года.

Защита была против этого и в крайнем случае просила выпустить Червинского под личное обязательство, чтобы он мог служить.

Суд продлил ночной домашний арест, однако разрешил Червинскому нести службу, если будет письменный приказ. То есть он может служить в Вооруженных силах, но если будет возвращаться в отпуск, то должен находиться под ночным домашним арестом.

07.05.2026 23:17
07.05.2026 23:34
07.05.2026 23:31
Криса буданга.
А скільки спеців-добровольців він поклав на островах та косі !! Та Кринках
07.05.2026 23:17
Зате ж які відосики...
07.05.2026 23:32
Роман Червінський, будучи полковником ГУР МО та контррозвідником СБУ, був одним із кураторів і розробників спецоперації у 2019 році. Під час неї Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» бойовиків у Сніжному, вивезли з окупованої території Донеччини на підконтрольну Україні територію

ще раз !!!
Червінський будучи полковником ГУР МО

ну і курва після цього буданга !!!

.
08.05.2026 01:25
Тільки постає питання: після всього,що він пережив, воно йому дуже треба?!
07.05.2026 23:24
розумієш, шановний, Полковник Червінський в ЗСУ не забори красіл і не штани протирав - то для нього НЕ робота, і НЕ служба, а спосіб життя.

такі люди як гарні мисливські пси, не за кістку з барського стола працюють.

не переконує ?
ну тоді - екс-начальник Червінського Генерал полковник Бурба після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року вступив до лав територіальної оборони.
НЕ на посаду командуючого фронтом, відповідно його званню, як ви здогадуєтесь....

.
.
08.05.2026 01:36
Взагалі-то, це може бути квиток в один кінець.
Не вийшло через суд засадити - вирішили утилізувати на фронті.
07.05.2026 23:31
З язика зняли
07.05.2026 23:39
Возникает резонный вопрос - Какое наказание понесут прокуроры и судьи, незаконно продержавшие его под арестом все это время?
07.05.2026 23:34
Протоколи пишуть та шукають докази слідчі, прокурори слідкують за законністю процедур, а судді судять.
07.05.2026 23:46
Обвинение в суде представляет прокуратура, а не следаки полиции.
07.05.2026 23:53
А на основі чого та на основі ким добутих доказів прокурор звинувачує?
08.05.2026 00:41
У СІЗО людей утримує суд, а не прокурори чи слідчі. Прокурори лише висувають обвинувачення у суді. Тому тільки судді повинні відповідати за незаконне позбавлення волі.
08.05.2026 00:04
"Прокурори лише висувають обвинувачення""Тому тільки судді повинні відповідати"

странная логика. суд садит в сизо на основании обвинения, не было бы обвинения, не было бы и суда
08.05.2026 00:39
Возникает резонный вопрос - Какое наказание понесут прокуроры и судьи

ЗЄлєнскій ?

це ж він "замовив" Червінського - учасника операції "Авеню", яка закінчилась ЗЄльоним Вагнергейтом

.
08.05.2026 01:40
Буде служити як єрмак в окопі зі своєю ручною собачкою древо?
07.05.2026 23:49
вася, в Україні вже за одним петровим мотузка скучає....
не ліз би ти із своїм патяканням

.
08.05.2026 01:41
Суд дозволив, але вирішувати Роману. На командних місцях зелені- типу хенерала рожевих свинок. Краще, йому, як свідку, готуватись до майбутніх процесів над блазнем. Рома- свідок кримінальних злоченів зеленої банди.
07.05.2026 23:58
Єрмак (він же Козир) вже не керує судовою системою, лишили його " права телефонного дзвінка". Ой,Україні до Євросоюзу, як до Києва рачки.
08.05.2026 05:43
Бережи вас, Господи, пане Полковнику!!!! Поверніться живим!🙏🙏🙏
08.05.2026 05:59
 
 