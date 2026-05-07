Суд разрешил Червинскому вернуться на службу в ВСУ
Суд разрешил бывшему разведчику, полковнику Роману Червинскому, вернуться на военную службу.
Об этом в соцсети Facebook сообщил его адвокат Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.
Червинский возвращается в ВСУ
"Сегодня стены суда стали свидетелями момента, который выходит за пределы протоколов. Дело Романа Червинского, которое долгое время казалось запутанным узлом противоречий, получило новый, по-настоящему военный поворот. Там, где раньше царили параграфы и заседания, сегодня прозвучало слово — "служба". Суд принял решение, Роман Червинский возвращается в ряды Вооруженных Сил Украины. Это не просто юридическое изменение меры пресечения или разрешение на передвижение. Это момент, когда весы Фемиды склонились под тяжестью реальности, в которой мы живем", — написал адвокат Червинского.
Продлен ночной домашний арест
В комментарии изданию "Бабель" Глоба рассказал, что сегодня, 7 мая, суд по запросу прокурора рассматривал продление ночного домашнего ареста, который назначен Червинскому с июля 2024 года.
Защита была против этого и в крайнем случае просила выпустить Червинского под личное обязательство, чтобы он мог служить.
Суд продлил ночной домашний арест, однако разрешил Червинскому нести службу, если будет письменный приказ. То есть он может служить в Вооруженных силах, но если будет возвращаться в отпуск, то должен находиться под ночным домашним арестом.
Дело Романа Червинского
- СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для похищения самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась вопреки возражениям СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
- Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
- В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
- Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
- Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации в отношении "вагнеровцев". Также Зеленский заявил, что спецоперация в отношении "вагнеровцев" — идея других стран, и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
- В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о сговоре в отношении операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными делами.
- 28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому было сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
- 17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.
- 1 апреля 2026 года Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционной норму закона, на основании которой экс-разведчика Романа Червинского содержали под стражей без соответствующего судебного решения.
А скільки спеців-добровольців він поклав на островах та косі !! Та Кринках
ще раз !!!
Червінський будучи полковником ГУР МО
ну і курва після цього буданга !!!
такі люди як гарні мисливські пси, не за кістку з барського стола працюють.
не переконує ?
ну тоді - екс-начальник Червінського Генерал полковник Бурба після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року вступив до лав територіальної оборони.
НЕ на посаду командуючого фронтом, відповідно його званню, як ви здогадуєтесь....
Не вийшло через суд засадити - вирішили утилізувати на фронті.
странная логика. суд садит в сизо на основании обвинения, не было бы обвинения, не было бы и суда
прокуроры и судьиЗЄлєнскій ?
це ж він "замовив" Червінського - учасника операції "Авеню", яка закінчилась ЗЄльоним Вагнергейтом
