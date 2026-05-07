Суд дозволив Червінському повернутись служити в ЗСУ

Суд дозволив колишньому розвіднику, полковнику Роману Червінському повернутися на військову службу.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив його адвокат Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стіни суду стали свідками моменту, який виходить за межі протоколів. Справа Червінський Роман, яка довгий час здавалася заплутаним вузлом суперечностей, отримала новий, по-справжньому воєнний поворот. Там, де раніше панували параграфи та засідання, сьогодні прозвучало слово — "служба". Суд ухвалив рішення, Роман Червінський повертається до лав Збройних Сил України. Це не просто юридична зміна запобіжного заходу чи дозвіл на пересування. Це момент, коли терези Феміди схибилися під вагою реальності, в якій ми живемо", - написав адвокат Червінського.

Читайте також: Суд змінив запобіжний захід Червінському на нічний домашній арешт, - адвокат

У коментарі виданню "Бабель" Глоба розповів, що сьогодні, 7 травня суд на запит прокурора розглядав продовження нічного домашнього арешту, який присуджений Червінському з липня 2024 року.

Захист був проти цього і в крайньому разі просив випустити Червінського під особисте зобовʼязання, щоб він міг служити.

Суд продовжив нічний домашній арешт, проте дозволив Червінському нести службу, якщо буде письмовий наказ. Тобто він може служити у Збройних силах, але якщо повертатиметься у відпустку, то має бути під нічним домашнім арештом.

Справа Романа Червінського

Читайте також: КСУ поставив крапку у практиці "автоматичних" арештів, - адвокат Йосипов щодо рішення у справі Червінського

ЗСУ (8628) Червінський Роман (163)
Топ коментарі
Возникает резонный вопрос - Какое наказание понесут прокуроры и судьи, незаконно продержавшие его под арестом все это время?
07.05.2026 23:34
показати весь коментар
07.05.2026 23:34 Відповісти
Криса буданга.
А скільки спеців-добровольців він поклав на островах та косі !! Та Кринках
показати весь коментар
07.05.2026 23:17 Відповісти
Взагалі-то, це може бути квиток в один кінець.
Не вийшло через суд засадити - вирішили утилізувати на фронті.
показати весь коментар
07.05.2026 23:31 Відповісти
Зате ж які відосики...
показати весь коментар
07.05.2026 23:32 Відповісти
Роман Червінський, будучи полковником ГУР МО та контррозвідником СБУ, був одним із кураторів і розробників спецоперації у 2019 році. Під час неї Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» бойовиків у Сніжному, вивезли з окупованої території Донеччини на підконтрольну Україні територію

ще раз !!!
Червінський будучи полковником ГУР МО

ну і курва після цього буданга !!!

показати весь коментар
08.05.2026 01:25 Відповісти
Зрадник, як і зелене падло.
показати весь коментар
08.05.2026 11:28 Відповісти
Тільки постає питання: після всього,що він пережив, воно йому дуже треба?!
07.05.2026 23:24
показати весь коментар
07.05.2026 23:24 Відповісти
розумієш, шановний, Полковник Червінський в ЗСУ не забори красіл і не штани протирав - то для нього НЕ робота, і НЕ служба, а спосіб життя.

такі люди як гарні мисливські пси, не за кістку з барського стола працюють.

не переконує ?
ну тоді - екс-начальник Червінського Генерал полковник Бурба після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року вступив до лав територіальної оборони.
НЕ на посаду командуючого фронтом, відповідно його званню, як ви здогадуєтесь....

показати весь коментар
08.05.2026 01:36 Відповісти
Йому,треба!
показати весь коментар
08.05.2026 07:42 Відповісти
З язика зняли
показати весь коментар
07.05.2026 23:39 Відповісти
Протоколи пишуть та шукають докази слідчі, прокурори слідкують за законністю процедур, а судді судять.
07.05.2026 23:46
показати весь коментар
07.05.2026 23:46 Відповісти
Обвинение в суде представляет прокуратура, а не следаки полиции.
07.05.2026 23:53
показати весь коментар
07.05.2026 23:53 Відповісти
А на основі чого та на основі ким добутих доказів прокурор звинувачує?
08.05.2026 00:41
показати весь коментар
08.05.2026 00:41 Відповісти
Да хоть из пальца высосанных. Решение о направлении дела в суд и о ходатайстве на избрание меры пресечения для подозреваемого принимает прокурор.
08.05.2026 10:34
показати весь коментар
08.05.2026 10:34 Відповісти
ХодАтАйствА це не лиш ходАтАйствА, рішення про арешт приймає все рівно суддя. А прокурор повинен наглядати, щоб слідчий все робив по закону. Так шо я неправильно сказав?
08.05.2026 10:58
показати весь коментар
08.05.2026 10:58 Відповісти
Ну, если прокурор направил дело в суд, значит он считает что с обвинением все по закону? И что я неправильно сказал?
08.05.2026 11:07
показати весь коментар
08.05.2026 11:07 Відповісти
У СІЗО людей утримує суд, а не прокурори чи слідчі. Прокурори лише висувають обвинувачення у суді. Тому тільки судді повинні відповідати за незаконне позбавлення волі.
08.05.2026 00:04
показати весь коментар
08.05.2026 00:04 Відповісти
"Прокурори лише висувають обвинувачення""Тому тільки судді повинні відповідати"

странная логика. суд садит в сизо на основании обвинения, не было бы обвинения, не было бы и суда
показати весь коментар
08.05.2026 00:39 Відповісти
Возникает резонный вопрос - Какое наказание понесут прокуроры и судьи

ЗЄлєнскій ?

це ж він "замовив" Червінського - учасника операції "Авеню", яка закінчилась ЗЄльоним Вагнергейтом

показати весь коментар
08.05.2026 01:40 Відповісти
Ніякого! При цій владі ніякого.
Бо як же нацьковувати всю цю шоблу, якщо вона буде знати, що їх потім здадуть?
Що ж Ви думаєте, їм не давали гарантій від притягнення до відповідальності?
показати весь коментар
08.05.2026 08:41 Відповісти
вася, в Україні вже за одним петровим мотузка скучає....
не ліз би ти із своїм патяканням

показати весь коментар
08.05.2026 01:41 Відповісти
Суд дозволив, але вирішувати Роману. На командних місцях зелені- типу хенерала рожевих свинок. Краще, йому, як свідку, готуватись до майбутніх процесів над блазнем. Рома- свідок кримінальних злоченів зеленої банди.
07.05.2026 23:58
показати весь коментар
07.05.2026 23:58 Відповісти
Єрмак (він же Козир) вже не керує судовою системою, лишили його " права телефонного дзвінка". Ой,Україні до Євросоюзу, як до Києва рачки.
08.05.2026 05:43
показати весь коментар
08.05.2026 05:43 Відповісти
Бережи вас, Господи, пане Полковнику!!!! Поверніться живим!🙏🙏🙏
08.05.2026 05:59
показати весь коментар
08.05.2026 05:59 Відповісти
Яка "краса"! Протримали під вартою, зруйнували кар'єру та майже життя...дійсні зрадники та "вагнеріаці" на свободі....А Червінському - право померти за Україну....з нічним арештом!! Міндич та Баканов у захваті!!
08.05.2026 06:19
показати весь коментар
08.05.2026 06:19 Відповісти
зєрмачня посадила червінського за те що не відмовився і підтвердив що операція по вагнерівцям була --- злили ************* лукашенку ту операцію зельц і дєрьмак то коли ж сядуть ці істоти за державну зраду яку вішали на червінського ??????
08.05.2026 07:41
показати весь коментар
08.05.2026 07:41 Відповісти
Спеціаліста найвищого рівня -розвідника , відправляють на фронт ...((( Курви зелені !!
08.05.2026 11:31
показати весь коментар
08.05.2026 11:31 Відповісти
 
 