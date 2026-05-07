Суд дозволив Червінському повернутись служити в ЗСУ

Суд дозволив колишньому розвіднику, полковнику Роману Червінському повернутися на військову службу.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив його адвокат Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.

Червінський повертається до ЗСУ

"Сьогодні стіни суду стали свідками моменту, який виходить за межі протоколів. Справа Червінський Роман, яка довгий час здавалася заплутаним вузлом суперечностей, отримала новий, по-справжньому воєнний поворот. Там, де раніше панували параграфи та засідання, сьогодні прозвучало слово — "служба". Суд ухвалив рішення, Роман Червінський повертається до лав Збройних Сил України. Це не просто юридична зміна запобіжного заходу чи дозвіл на пересування. Це момент, коли терези Феміди схибилися під вагою реальності, в якій ми живемо", - написав адвокат Червінського.

Продовжено нічний домашній арешт

У коментарі виданню "Бабель" Глоба розповів, що сьогодні, 7 травня суд на запит прокурора розглядав продовження нічного домашнього арешту, який присуджений Червінському з липня 2024 року.

Захист був проти цього і в крайньому разі просив випустити Червінського під особисте зобовʼязання, щоб він міг служити.

Суд продовжив нічний домашній арешт, проте дозволив Червінському нести службу, якщо буде письмовий наказ. Тобто він може служити у Збройних силах, але якщо повертатиметься у відпустку, то має бути під нічним домашнім арештом.

Справа Романа Червінського

