Суд дозволив Червінському повернутись служити в ЗСУ
Суд дозволив колишньому розвіднику, полковнику Роману Червінському повернутися на військову службу.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив його адвокат Костянтин Глоба, передає Цензор.НЕТ.
Червінський повертається до ЗСУ
"Сьогодні стіни суду стали свідками моменту, який виходить за межі протоколів. Справа Червінський Роман, яка довгий час здавалася заплутаним вузлом суперечностей, отримала новий, по-справжньому воєнний поворот. Там, де раніше панували параграфи та засідання, сьогодні прозвучало слово — "служба". Суд ухвалив рішення, Роман Червінський повертається до лав Збройних Сил України. Це не просто юридична зміна запобіжного заходу чи дозвіл на пересування. Це момент, коли терези Феміди схибилися під вагою реальності, в якій ми живемо", - написав адвокат Червінського.
Продовжено нічний домашній арешт
У коментарі виданню "Бабель" Глоба розповів, що сьогодні, 7 травня суд на запит прокурора розглядав продовження нічного домашнього арешту, який присуджений Червінському з липня 2024 року.
Захист був проти цього і в крайньому разі просив випустити Червінського під особисте зобовʼязання, щоб він міг служити.
Суд продовжив нічний домашній арешт, проте дозволив Червінському нести службу, якщо буде письмовий наказ. Тобто він може служити у Збройних силах, але якщо повертатиметься у відпустку, то має бути під нічним домашнім арештом.
Справа Романа Червінського
- ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
- Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
- У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
- Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
- Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
- У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
- 28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
- 17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.
- 1 квітня 2026 року Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною норму закону на підставі якої ексрозвідника Романа Червінського тримали під вартою без відповідного судового рішення.
А скільки спеців-добровольців він поклав на островах та косі !! Та Кринках
ще раз !!!
Червінський будучи полковником ГУР МО
ну і курва після цього буданга !!!
такі люди як гарні мисливські пси, не за кістку з барського стола працюють.
не переконує ?
ну тоді - екс-начальник Червінського Генерал полковник Бурба після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року вступив до лав територіальної оборони.
НЕ на посаду командуючого фронтом, відповідно його званню, як ви здогадуєтесь....
Не вийшло через суд засадити - вирішили утилізувати на фронті.
странная логика. суд садит в сизо на основании обвинения, не было бы обвинения, не было бы и суда
прокуроры и судьиЗЄлєнскій ?
це ж він "замовив" Червінського - учасника операції "Авеню", яка закінчилась ЗЄльоним Вагнергейтом
Бо як же нацьковувати всю цю шоблу, якщо вона буде знати, що їх потім здадуть?
Що ж Ви думаєте, їм не давали гарантій від притягнення до відповідальності?
не ліз би ти із своїм патяканням
