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Новини Справи проти Червінського
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Суд змінив запобіжний захід Червінському на нічний домашній арешт, - адвокат

Роман Червінський в суді

Сьогодні, 2 грудня 2025 року, суд змінив запобіжний захід ексрозвіднику Роману Червінському на домашній нічний арешт.

Про це пише у фейсбуку адвокат Костянтин Глоба, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні в день народження Червінського Романа суд змінив запобіжний захід. Надалі діятиме домашній арешт лише у нічний час доби, це дозволить Роману офіційно працювати і реалізовувати інші Конституційні права!

Суд визнав зменшення ризиків у справі", - зауважив адвокат.

Читайте: У справі Червінського суд у Кропивницькому змінив статус "потерпілого" на свідка

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

Також читайте: Суддя Білоцерківець безапеляційно виконав вказівку Єрмака-Зеленського і продовжив до 14 місяців мій цілодобовий домашній арешт, - Червінський

червінський скрін

Автор: 

суд (11936) запобіжний захід (677) Червінський Роман (168)
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Топ коментарі
+9
потроху руйнується зелене свавілля, але дуже потроху...чекаємо на звільнення Магомедрасулова та його батька!
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02.12.2025 14:44 Відповісти
+5
"Суд визнав зменшення ризиків у справі", - зауважив адвокат. Джерело: https://censor.net/ua/n3588211
😁 Звільнення Єрмака?
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02.12.2025 14:58 Відповісти
+4
Невже Вова хоче полковника призначити керівником ОП .
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02.12.2025 15:00 Відповісти
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потроху руйнується зелене свавілля, але дуже потроху...чекаємо на звільнення Магомедрасулова та його батька!
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02.12.2025 14:44 Відповісти
Спра не в цьому..- домисли, якщо е чим..)
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02.12.2025 14:51 Відповісти
Пора мінятися місцем перебування - Єрмака на нари , музиканту приготуватись.
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02.12.2025 15:17 Відповісти
Звільнення завгоспа вплинуло , чи щось інше ?
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02.12.2025 14:51 Відповісти
Зовс1м 1нше, здогадайся=
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02.12.2025 14:52 Відповісти
Валєра всім радить"здогадатись", але власну думку не взмозі висловити, бідося...
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02.12.2025 15:02 Відповісти
"Суд визнав зменшення ризиків у справі", - зауважив адвокат. Джерело: https://censor.net/ua/n3588211
😁 Звільнення Єрмака?
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02.12.2025 14:58 Відповісти
Невже Вова хоче полковника призначити керівником ОП .
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02.12.2025 15:00 Відповісти
Вава хочєт в Тамбов. Ла-ла-ла-ла.
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02.12.2025 17:51 Відповісти
А прийняти єдино правильне рішення все ж таки сцячно!
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02.12.2025 15:17 Відповісти
Обидно то,что это не правосудие а просто уход Ермака!Так не должно быть в правовой Стране!По звонку суды не могут работать!
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02.12.2025 15:33 Відповісти
У нас немає судової системи у принципі.
Є банда тупорилих клептоманів трьох інстанцій.
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03.12.2025 15:21 Відповісти
Під час тривоги арештують в бомбосховищі. За порушення нічного арешту.
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02.12.2025 15:56 Відповісти
єрмака прибрали і почалися відразу зміни і це тільки початок,Татарова треба прибирати терміново!
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02.12.2025 16:35 Відповісти
Так оказалось, що во всьому винуватий Єрмак був, що разом все сиплеться?! А інші, хто підспівував, справи клеїли, чисті та пушисті? Треба вичистити країну від вошей та гнид!
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03.12.2025 03:56 Відповісти
Справа упевнено котиться до пшика.
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03.12.2025 15:20 Відповісти
 
 