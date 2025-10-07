У справі Червінського суд у Кропивницькому змінив статус "потерпілого" на свідка

У Кропивницькому суд вперше зафіксував зміну статусу "потерпілого" у справі ексрозвідника Романа Червінського — свідок заявив, що не вважає себе постраждалим від його дій. Сам Червінський назвав це провалом "продажних прокурорів, які намагаються догодити тимчасовим керівникам-маріонеткам".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексрозвідник написав у своєму фейсбуці.

"Сьогодні в Кропивницькому суді відбулась непересічна подія. Судді накінець почули позицію свідка в справі, якого прокурор Кобець та слідчий Курко внесли в обвинувальний акт, як 17-го потерпілого від моїх дій. Позиція полягала, як і в інших свідків, в тому, що він не вважає себе потерпілим від моїх дій, і звертається до суду залучити його до подальшого процесу як свідка!" - зазначив він.

Також, за його словами, суд вислухав думку прокурора, який повідомив, що обставини в справі є динамічними та змінюються.

"Саме тому прокурор Кобець не розуміє яким чином ця особа потрапила в обвинувачення як потерпілий… Суд ухвалив рішення, яким зафіксував зміну статусу потерпілого на свідка,- таке рішення є винятковим і подібних випадків немає в доступній практиці судів. Ось таким фіаско закінчується сліпе бажання продажних прокурорів і слідчих догодити своїм тимчасовим керівниками-маріонеткам Зеленського-Єрмака-Татарова і увʼязнити того, хто відверто говорить з владою та суспільством!" - додав Червінський.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

