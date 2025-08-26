УКР
Справа Червінського: потерпілі вдруге не з’явилися до суду

У Кропивницькому продовжують судовий розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського. 26 серпня, мали допитати двох з 17 потерпілих під час обстрілу аеродрому "Канатове" в липні 2022 року. Вони на засідання не з'явилися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Суспільне.

Під час минулого засідання, яке відбулося 16 липня, двоє потерпілих не прийшли, бо виконують бойові завдання, сказав тоді прокурор Віктор Кобець.

Цього разу про причини неявки у суді не повідомили. За словами прокурора Ярослава Гаврищука, допитати цих потерпілих не можуть протягом двох місяців. "Засідання не відбулося. Так по суті нічого не відбулося", — сказав прокурор.

Більше коментувати прокурор не захотів. За його словами, немає що розповідати, оскільки засідання не відбулось.

Також читайте: Суддя Білоцерківець безапеляційно виконав вказівку Єрмака-Зеленського і продовжив до 14 місяців мій цілодобовий домашній арешт, - Червінський

Прокуратура називає 17 потерпілих у справі. Ці люди не визнають себе потерпілими й претензій до Червінського не мають, сказав Суспільному його адвокат Андрій Йосипов.

"Залишилося до допиту двоє так званих потерпілих. Їх не було і, чомусь мені видається, що ми ще їх не побачимо протягом тривалого часу. Можливо, будемо звертатися за результатами наступного судового засідання про зміну порядку дослідження доказів, щоб мінімізувати цей час".

Зі слів адвоката, 26 серпня також мали розглянути клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на Романа Червінського обов’язків після внесеної застави у 9 мільйонів гривень, сказав Йосипов.

"Суд сьогодні повідомив, що прямо напередодні суду він отримав від прокурора клопотання про продовження обов’язків, але до розв'язання цього питання ми не дійшли. Суд відклав це засідання на 15 вересня. Строк дії цих обов’язків закінчується 16 числа".

Також дивіться: З Червінського зняли засіб контролю - браслет, - адвокат. ФОТО

Роман Червінський з обвинуваченнями проти себе не згоден і вважає справу сфальсифікованою.

"Ми розуміємо, що потерпілі не являються, і не являються вони саме тому, що вони були сфальшовані. Не тому, що вони не хочуть, чи затягують, саме тому, що вони не вважають себе потерпілими. Всі 15, які опитані, жоден не сказав, що він потерпілий від моїх дій", — сказав Червінський.

Продовжити судове засідання планують 15 вересня.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

Кропивницький (358) суд (11823) Червінський Роман (153) Кіровоградська область (604) Кропивницький район (27)
Потерпевшие которые не потерпевшие. Лядский зеленый цирк.
26.08.2025 21:50 Відповісти
Вже даже несмішно..
26.08.2025 21:47 Відповісти
цирк на дроті ,зеленський 🤡 чмо обнюхане , закінчуй цей балаган ,йди вже на ...вибори !!!
показати весь коментар
26.08.2025 21:52 Відповісти
Не питання. Тільки тут одна заковика. Як провести вибори не порушуючи Конституцію?
показати весь коментар
26.08.2025 21:59 Відповісти
Мовчки. Є два варіанти. Один - самі розумієте, другий - медкоміссія.
показати весь коментар
26.08.2025 22:03 Відповісти
та знаю я ...але хочь помріяти ,шо цю зеленську шоблу ,викинуть з Банкової ...
показати весь коментар
26.08.2025 22:06 Відповісти
А як я мрію...за@@@піпали вже..

Як би не мій стан - вже б поперлась на банкову..
показати весь коментар
26.08.2025 22:29 Відповісти
Я теж хочу до суду подати позов на частину імені нікому невідомого бандерівця, що не дали день відпочинку до відпустки після донації крові і цим демотивували мене пертися за 550 км у частину.
показати весь коментар
26.08.2025 21:57 Відповісти
😊 уго..якщо реал будете подавати - викладайтесь у петиціях!!! Я теж приєднаюсь.
показати весь коментар
26.08.2025 22:05 Відповісти
Нафіг мені петиція? Є Закон України "Про донорство крові і її компонентів" є довідка з Київського центру крові, де вказується, що мені положений день відпочинку від служби. Там навіть засідання не знадобиться: суддя і так зробить припис до виконання, який частина імені бандерівця пошле в теж місце, куди я завтра маю їхати зі своєю довідкою
показати весь коментар
26.08.2025 22:14 Відповісти
Не психерте. Ви не так зрозуміли. Я про приєднання людей до здачі крові. Наприкладя мій син здає - якщо петицію бачить й його друзі теж.
показати весь коментар
26.08.2025 22:26 Відповісти
Вибачте, я три роки здаю кров, в основному, за традицією, започаткованої в 2022 році "азовцями": здавати кров перед відбуттям на фронт. Ще заходжу до колег попити чаю з тортиком… І ніколи не користувався цією довідкою.
А тут конче потрібен цей день через несподівану виявлену онкологічну проблему і ось маєш, і це тільки початок проблем.
показати весь коментар
26.08.2025 23:06 Відповісти
Я перенесла важкий ковід, коряві руки лікарів, диспансер..короч. т.я. мені колись допомогли, я постійно підписую петиції, пересилаю кошти. Щоб віддячити. Це незнйомі люди. І ти мені незнайомий, але, якщо створиш петицію - я її підпишу. Будеш збирати гроші - я теж шось кину. Якось так.
показати весь коментар
26.08.2025 23:13 Відповісти
Завтра розшифровка КТ буде. Тут можлива перспектива збору мені на похорон. Хай в СЗЧ мене подають, як не хочуть законного дня давати. Я все-одно думав переводитися.
показати весь коментар
26.08.2025 23:34 Відповісти
Божечки..я бажаю тобі життя..як що шось - вали в Київ, Харківське шоссе, 121.
показати весь коментар
26.08.2025 23:39 Відповісти
Дякую, ще до завтра треба почекати.
показати весь коментар
26.08.2025 23:47 Відповісти
Напишеш.
показати весь коментар
26.08.2025 23:54 Відповісти
в германии сторона, без причины не явившаяся в суд, а тем более не уведомившая об этом, автоматически проигрывает
показати весь коментар
26.08.2025 22:00 Відповісти
В Україні теж. Є@лореконструкція просто не повідомляє, суд мовчить. Потім суд накручує 90% пені, і блокує тобі всі картки. І замість 30-40 тис грн боргу - в тебе 80 грн й блоковані картки. З цим ніфіга потім зробити неможна. Тільки платити.

Як такий варіант?
показати весь коментар
26.08.2025 22:10 Відповісти
Це наш майбутній премʼєр міністр
показати весь коментар
26.08.2025 22:06 Відповісти
Ні. Придавлять..
показати весь коментар
26.08.2025 22:11 Відповісти
... якщо це якась ,, вистава" проти пана Червінського,то винуватців цього дійства треба дослідити і притягнути до відповідальності.
показати весь коментар
26.08.2025 22:15 Відповісти
Зелені виродки.
показати весь коментар
26.08.2025 22:27 Відповісти
Заказчики справи проти Червінського знизу до верху: Татаров,Єрмак,ЗЕленський.
показати весь коментар
26.08.2025 23:16 Відповісти
 
 