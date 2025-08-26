Дело Червинского: потерпевшие во второй раз не явились в суд

В Кропивницком продолжают судебное разбирательство дела экс-разведчика Романа Червинского. 26 августа, должны были допросить двух из 17 пострадавших во время обстрела аэродрома "Канатово" в июле 2022 года. Они на заседание не явились.

Во время прошлого заседания, которое состоялось 16 июля, двое потерпевших не пришли, потому что выполняют боевые задачи, сказал тогда прокурор Виктор Кобец.

На этот раз о причинах неявки в суде не сообщили. По словам прокурора Ярослава Гаврищука, допросить этих потерпевших не могут в течение двух месяцев. "Заседание не состоялось. Так по сути ничего не произошло", - сказал прокурор.

Больше комментировать прокурор не захотел. По его словам, нечего рассказывать, поскольку заседание не состоялось.

Прокуратура называет 17 потерпевших по делу. Эти люди не признают себя потерпевшими и претензий к Червинскому не имеют, сказал Общественному его адвокат Андрей Иосифов.

"Осталось до допроса двое так называемых потерпевших. Их не было и, почему-то мне кажется, что мы еще их не увидим в течение длительного времени. Возможно, будем обращаться по результатам следующего судебного заседания об изменении порядка исследования доказательств, чтобы минимизировать это время".

По словам адвоката, 26 августа также должны были рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока действия возложенных на Романа Червинского обязанностей после внесенного залога в 9 миллионов гривен, сказал Йосипов.

"Суд сегодня сообщил, что прямо накануне суда он получил от прокурора ходатайство о продлении обязанностей, но к решению этого вопроса мы не дошли. Суд отложил это заседание на 15 сентября. Срок действия этих обязанностей истекает 16 числа".

Роман Червинский с обвинениями против себя не согласен и считает дело сфальсифицированным.

"Мы понимаем, что потерпевшие не являются, и не являются они именно потому, что они были сфальсифицированы. Не потому, что они не хотят, или затягивают, именно потому, что они не считают себя потерпевшими. Все 15, которые опрошены, ни один не сказал, что он потерпевший от моих действий", - сказал Червинский.

Продолжить судебное заседание планируют 15 сентября.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.