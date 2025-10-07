По делу Червинского суд в Кропивницком изменил статус "потерпевшего" на свидетеля

В Кропивницком суд впервые зафиксировал изменение статуса "потерпевшего" по делу экс-разведчика Романа Червинского - свидетель заявил, что не считает себя пострадавшим от его действий. Сам Червинский назвал это провалом "продажных прокуроров, которые пытаются угодить временным руководителям-марионеткам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом экс-разведчик написал в своем фейсбуке.

"Сегодня в Кропивницком суде состоялось незаурядное событие. Судьи наконец услышали позицию свидетеля по делу, которого прокурор Кобец и следователь Курко внесли в обвинительный акт как 17-го потерпевшего от моих действий. Позиция заключалась, как и у других свидетелей, в том, что он не считает себя потерпевшим от моих действий, и обращается к суду привлечь его к дальнейшему процессу в качестве свидетеля!" - отметил он.

Также, по его словам, суд выслушал мнение прокурора, который сообщил, что обстоятельства в деле являются динамичными и меняются.

"Именно поэтому прокурор Кобец не понимает, каким образом это лицо попало в обвинение как потерпевший... Суд принял решение, которым зафиксировал изменение статуса потерпевшего на свидетеля, - такое решение является исключительным, и подобных случаев нет в доступной практике судов. Вот таким фиаско заканчивается слепое желание продажных прокуроров и следователей угодить своим временным руководителями-марионеткам Зеленского-Ермака-Татарова и посадить того, кто откровенно говорит с властью и обществом!" - добавил Червинский.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для похищения самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

