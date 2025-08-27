Червинскому продлили срок действия возложенных на него обязанностей после внесения залога

Экс-разведчику Роману Червинскому продлили срок действия возложенных на него обязанностей после внесенного залога в 9 миллионов гривен.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила юрист Евгения Захарченко.

26 августа в Кропивницком районном суде продолжили рассмотрение дела экс-разведчика Романа Червинского, которого обвиняют в превышении служебных полномочий, что якобы привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в июле 2022 года.

"Результатом заседания стало то, что Роману Червинскому продлили срок действия возложенных на него обязанностей после внесенного залога в 9 миллионов гривен: он должен прибывать по вызову в суд, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирован, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве", - рассказала юрист.

Адвокат Червинского Андрей Иосипов рассказал, как будут пытаться ускорить судебный процесс.

"Возможно, будем обращаться в суд с ходатайством об изменении порядка исследования доказательств для того, чтобы минимизировать сроки рассмотрения уголовного производства и говорить о необходимости перехода к исследованию документов стороны обвинения", - сказал он.

Во время судебного заседания должны были допросить 2-х из 17-ти свидетелей, которых прокуроры указали потерпевшими по делу. Пятнадцать допросили во время предыдущих заседаний. Ни один из них не признал себя потерпевшим от действий Червинского, рассказал Иосипов.

Червинский считает, что им предоставили статус потерпевших путем обмана.

"Прокуратура и следователи СБУ сфальсифицировали документы. Допрошенные рассказали, каким образом следователь привлекал их к даче показаний. Он сообщал, что это дело об обстреле аэродрома, а не Червинского. Говорил заполнить им заявления о том, что они являются пострадавшими от агрессии РФ, они соглашались", - сказал экс-разведчик.

Следующее судебное заседание запланировали на 15 сентября.

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

