Ексрозвіднику Роману Червінському продовжили термін дії покладених на нього обов’язків після внесеної застави у 9 мільйонів гривень.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила юристка Євгенія Захарченко, інформує Цензор.НЕТ.

26 серпня у Кропивницькому районному суді продовжили розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського, якого обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що нібито призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" у липні 2022.

"Результатом засідання стало те, що Роману Червінському продовжили строк дії покладених на нього обов’язків після внесеної застави у 9 мільйонів гривень: він повинен пpибувати за викликом до суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому заpеєстpований, утpиматись від спілкування зі свідками і потеpпілими у кpимінальному пpовадженні", - розповіла юристка.

Адвокат Червінського Андрій Йосипов розповів, як намагатимуться пришвидшити судовий процес.

"Можливо, будемо звертатися в суд з клопотанням про зміну порядку дослідження доказів для того, щоб мінімізувати строки розгляду кримінального провадження і говорити про необхідність переходу до дослідження документів сторони обвинувачення", - сказав він.

Під час судового засідання мали допитати 2-х з 17-ти свідків, яких прокурори вказали потерпілими у справі. П'ятнадцятьох допитали під час попередніх засідань. Жоден з них не визнав себе потерпілим від дій Червінського, розповів Йосипов.

Червінський вважає, що їм надали статус потерпілих шляхом обману.

"Прокуратура і слідчі СБУ сфальсифікували документи. Допитані розповіли, у який спосіб слідчий залучав їх до надання показів. Він повідомляв, що це справа про обстріл аеродрому, а не Червінського. Казав заповнити їм заяви про те, що вони є потерпілими від агресії РФ, вони погоджувались", - сказав ексрозвідник.

Наступне судове засідання запланували на 15 вересня.

Читайте також: Суддя Білоцерківець безапеляційно виконав вказівку Єрмака-Зеленського і продовжив до 14 місяців мій цілодобовий домашній арешт, - Червінський

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

Читайте також: Справа Червінського: потерпілі вдруге не з’явилися до суду