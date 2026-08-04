Червінського відпустили під особисте зобов’язання: адвокат заявив про перемогу Конституції
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському на особисте зобов'язання. Захисник заявив, що під час ухвалення рішення суд застосував норми Конституції України як норми прямої дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив його адвокат Костянтин Глоба.
"Сьогодні Конституція України перемогла. За поданими мною Запереченнями та матеріалами, моєму підзахисному змінили запобіжний захід на особисте зобовʼязання", - зазначив адвокат.
На думку захисника, такий результат більш ніж переконливо демонструє мотиви нещодавньої медіаатаки на нього.
Нетипове рішення для Печерського суду
"Суд також застосував норми Конституції України, як норми прямої дії під час прийняття рішень! Цей процесуальний жест не властивий Печерському районному суду м. Києва, але це дійсно відбулось!" - наголосив Глоба.
Справа Романа Червінського
- ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
- Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
- У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
- Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
- Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
- У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
- 28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
- 17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.
- 1 квітня 2026 року Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною норму закону на підставі якої ексрозвідника Романа Червінського тримали під вартою без відповідного судового рішення.
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