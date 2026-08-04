Червінського відпустили під особисте зобов’язання: адвокат заявив про перемогу Конституції

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському на особисте зобов'язання. Захисник заявив, що під час ухвалення рішення суд застосував норми Конституції України як норми прямої дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив його адвокат Костянтин Глоба.

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"Сьогодні Конституція України перемогла. За поданими мною Запереченнями та матеріалами, моєму підзахисному змінили запобіжний захід на особисте зобовʼязання", - зазначив адвокат.

На думку захисника, такий результат більш ніж переконливо демонструє мотиви нещодавньої медіаатаки на нього.

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Нетипове рішення для Печерського суду

"Суд також застосував норми Конституції України, як норми прямої дії під час прийняття рішень! Цей процесуальний жест не властивий Печерському районному суду м. Києва, але це дійсно відбулось!" - наголосив Глоба.

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Справа Романа Червінського