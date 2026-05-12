В 2019 году Ермак рассказывал мне, что они хотят побороть коррупцию, а затем его брат просил $10 тыс. за встречу, - Червинский. ВИДЕО

Бывший разведчик Роман Червинский назвал причины стычки с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Рад, что это заседание началось сегодня. Вижу, что НАБУ реализовало значительную часть материалов, которые показывают сущность нашей сегодняшней власти.

И моя сегодняшняя перепалка с Ермаком заключалась в том, что именно в 2019 году я действительно с ним встретился в мае или в начале июня. Меня с ним познакомил друг его младшего брата", — рассказал Червинский.

По словам экс-разведчика, тогда Ермак рассказывал, что они хотят побороть коррупцию.

"А после второй встречи ко мне подошел мой друг, который познакомил меня с его братом (Денисом Ермаком) и сказал, что Денис Ермак просит 10 тысяч долларов за саму встречу, которая состоялась. Я не поверил, попросил записать этот разговор. Он не записал его, потому что был другом Дениса Ермака.

После этого появился Дмитрий Штанько, который проверил эту информацию и записал около 10-15 встреч с Денисом Ермаком. Он рассказывал на встречах, куда и кого его брат готов назначить. Каждая встреча стоила 10 тысяч долларов", — отметил Червинский.

Дело Дениса Ермака

Напомним, 29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (мошенничество), статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (разглашение государственной тайны) и статья 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производство по созданию муралов в отношении депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства по видеозаписям с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о записях Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме того, он назвал Дениса Ермака "болтуном", а депутата СН Лероса, который опубликовал записи, — "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что на основании записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

