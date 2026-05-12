У 2019 Єрмак розповідав мені, що вони хочуть побороти корупцію, а потім його брат просив $10 тис. за зустріч, - Червінський. ВIДЕО

Колишній розвідник Роман Червінський назвав причини перепалки із колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Радий, що це засідання почалося сьогодні. Бачу, що НАБУ реалізували значну частину матеріалів, які показують сутність нашої сьогоднішньої влади.

І перепалка моя сьогодні з Єрмаком полягала в тому, що саме у 2019 році я дійсно з ним зустрівся у травні чи на початку червня. Мене познайомив із ним товариш його брата молодшого", - розповів Червінський.

За словами ексрозвідника, тоді Єрмак розповідав, що вони хочуть побороти корупцію.

"А після другої зустрічі до мене підійшов мій товариш, який познайомив з його братом (Денисом Єрмаком) та сказав, що Денис Єрмак просить 10 тисяч доларів за той факт зустрічі, який відбувся. Я не повірив, попросив записати цю розмову. Він не записав її, тому що він був товаришем Дениса Єрмака.

Після цього з'явився Дмитро Штанько, який перевірив цю інформацію і записав близько 10-15 зустрічей з Денисом Єрмаком. Він розповідав на зустрічах куди і кого його брат готовий призначити. Кожна зустріч вартувала 10 тисяч доларів", - зазначив Червінський.

Справа Дениса Єрмака

Нагадаємо, 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

