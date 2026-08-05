Червінський про зміну запобіжного заходу: Єрмака немає, можливо зменшився тиск на суддів
Колишній розвідник Роман Червінський був здивований рішенням Печерського районного суду Києва про зміну йому запобіжного заходу на особисте зобов'язання.
Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Мені здається, це рішення вже закономірне й давно назріло. Але ми всі сприйняли його із подивом, тому що всі розуміли, що це якась політична історія. Вона має інші підстави і фундамент, ніж правова система. Можливо, таке рішення пов'язано з якоюсь зміною бачення суддів самого процесу. Може, зменшився тиск на них.
Ми ж бачимо, що сьогодні вже немає Єрмака. Не виключено, що саме він був основним із тих, хто контролював це питання щоденно. А зараз уже, Зеленський, мабуть, не встигає особисто все охоплювати, тому що в нього достатньо інших таких напрямків, де має проблеми. Хоч це рішення суду законне й зрозуміле, але ми ніяк не можемо підійти до справи, тому що підготовче засідання проводиться в одне засідання, яке вже триває два роки", - зауважив Червінський.
Ексрозвідник наголосив, що суддя вже більш-менш сприймає позицію захисту:
"Він бачить: те, що ми говорили з самого початку, від перших засідань, ще з липня чи серпня 2024 року, сьогодні справджується. Тепер наші твердження підтверджуються документально - СБУ тоді вигадала цей так званий злочин. Насправді цей заявник у справі - звичайний контрабандист, який за цю провокацію, яку він скоїв стосовно Штанька та мене, отримав можливість фактично завершити свою контрабандну схему з контейнером цигарок і отримати його вже так званим розмитненим на території України. Тобто тут кожен переслідував свою мету: заявник - протягнути цей контрабандний контейнер і закінчити свою схему, а СБУ - притягнути Штанька до відповідальності, а потім через декілька років ще й мене втягнути в цю історію. Суддя це все більш-менш уже охопив, побачив. Ті докази, які ми надали, це все підтверджують".
За словами Червінського, тепер він може пересуватися Україною, але досі має заборону на виїзд за кордон.
Говорячи про те, скільки ще може тривати ця справа, він зазначив:
"Ще довго. Але якщо суддя візьме більш-менш такий логічний темп, то вона могла б закритися буквально за декілька засідань. Дослідивши їхні докази, побачивши, що вони є нікчемними, він може закрити цю справу протягом місяця-трьох. Якщо він проводитиме засідання навіть раз на місяць, як він це зараз робить, в принципі, це два-три засідання, і ми можемо про щось говорити. Однак поки що він ухиляється від оцінки доказів. Каже, що це не та стадія судового процесу. Саме під час вивчення доказів ми зможемо довести свою правоту і примусити його зробити певні запити, тому що один із ключових моментів — це зробити запит по міжнародній правовій допомозі до Об'єднаних Арабських Еміратів, отримати звідти відповідь, яка поставить крапку у всьому цьому провадженні. Ми її вже отримали адвокатським способом - через юридичні послуги інших підприємств в Арабських Еміратах. Але суддя їх не сприймає, як стовідсотковий доказ. Він може це зробити після того, як отримає подібну відповідь через підтверджені органи, які дадуть йому цю відповідь. Зараз він штучно затягує цей процес. Він би міг це зробити ще на початку, але відмовив нам у цьому заході. Тому ми очікуємо, що зробить це вже після закінчення підготовчого засідання. Побачимо, коли це відбудеться".
Справа Романа Червінського
- ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
- Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
- У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
- Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
- Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
- У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
- 28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
- 17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.
- 1 квітня 2026 року Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною норму закону на підставі якої ексрозвідника Романа Червінського тримали під вартою без відповідного судового рішення.
- 3 серпня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний Червінському на особисте зобов'язання.
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