Червінський про зміну запобіжного заходу: Єрмака немає, можливо зменшився тиск на суддів

Колишній розвідник Роман Червінський був здивований рішенням Печерського районного суду Києва про зміну йому запобіжного заходу на особисте зобов'язання.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мені здається, це рішення вже закономірне й давно назріло. Але ми всі сприйняли його із подивом, тому що всі розуміли, що це якась політична історія. Вона має інші підстави і фундамент, ніж правова система. Можливо, таке рішення пов'язано з якоюсь зміною бачення суддів самого процесу. Може, зменшився тиск на них.

Ми ж бачимо, що сьогодні вже немає Єрмака. Не виключено, що саме він був основним із тих, хто контролював це питання щоденно. А зараз уже, Зеленський, мабуть, не встигає особисто все охоплювати, тому що в нього достатньо інших таких напрямків, де має проблеми. Хоч це рішення суду законне й зрозуміле, але ми ніяк не можемо підійти до справи, тому що підготовче засідання проводиться в одне засідання, яке вже триває два роки", - зауважив Червінський.

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Ексрозвідник наголосив, що суддя вже більш-менш сприймає позицію захисту:

"Він бачить: те, що ми говорили з самого початку, від перших засідань, ще з липня чи серпня 2024 року, сьогодні справджується. Тепер наші твердження підтверджуються документально - СБУ тоді вигадала цей так званий злочин. Насправді цей заявник у справі - звичайний контрабандист, який за цю провокацію, яку він скоїв стосовно Штанька та мене, отримав можливість фактично завершити свою контрабандну схему з контейнером цигарок і отримати його вже так званим розмитненим на території України. Тобто тут кожен переслідував свою мету: заявник - протягнути цей контрабандний контейнер і закінчити свою схему, а СБУ - притягнути Штанька до відповідальності, а потім через декілька років ще й мене втягнути в цю історію. Суддя це все більш-менш уже охопив, побачив. Ті докази, які ми надали, це все підтверджують".

За словами Червінського, тепер він може пересуватися Україною, але досі має заборону на виїзд за кордон.

Говорячи про те, скільки ще може тривати ця справа, він зазначив:

"Ще довго. Але якщо суддя візьме більш-менш такий логічний темп, то вона могла б закритися буквально за декілька засідань. Дослідивши їхні докази, побачивши, що вони є нікчемними, він може закрити цю справу протягом місяця-трьох. Якщо він проводитиме засідання навіть раз на місяць, як він це зараз робить, в принципі, це два-три засідання, і ми можемо про щось говорити. Однак поки що він ухиляється від оцінки доказів. Каже, що це не та стадія судового процесу. Саме під час вивчення доказів ми зможемо довести свою правоту і примусити його зробити певні запити, тому що один із ключових моментів — це зробити запит по міжнародній правовій допомозі до Об'єднаних Арабських Еміратів, отримати звідти відповідь, яка поставить крапку у всьому цьому провадженні. Ми її вже отримали адвокатським способом - через юридичні послуги інших підприємств в Арабських Еміратах. Але суддя їх не сприймає, як стовідсотковий доказ. Він може це зробити після того, як отримає подібну відповідь через підтверджені органи, які дадуть йому цю відповідь. Зараз він штучно затягує цей процес. Він би міг це зробити ще на початку, але відмовив нам у цьому заході. Тому ми очікуємо, що зробить це вже після закінчення підготовчого засідання. Побачимо, коли це відбудеться".

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