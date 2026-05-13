ВАКС відмовив у допиті Червінського як свідка у справі Єрмака. ВIДЕО

ВАКС відмовив у допиті ексрозвідника Романа Червінського як свідка у справі екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Прокурор заявила, що до неї звертався Роман Червінський, який може надати показання щодо можливості Єрмака здійснювати тиск. Вона заявила клопотання про допит свідка Червінського.

Захист сказав, що Червінський не є свідком у провадженні про "відмивання брудних грошей".

Прокурорка просить дослідити клопотання Червінського.

"Якщо є інші особи, яким відомі факти, що можуть мати значення для цього провадження, то вони можуть звернутися до НАБУ", - додала Гребенюк.

Суддя Ногачевський клопотання про допит Червінського залишив без розгляду.

Дивіться: У 2019 Єрмак розповідав мені, що вони хочуть побороти корупцію, а потім його брат просив $10 тис. за зустріч, - Червінський. ВIДЕО

Що передувало?

У січні 2026 року Червінський заявив, що Андрія Єрмака було зараховано до штату Служби зовнішньої розвідки.

На його думку, кадрові рішення уже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака негативно вплинули на обороноздатність України напередодні повномасштабного російського вторгнення.

13 травня Червінський та Єрмак влаштували перепалку у ВАКС, де розглядали запобіжний захід екскерівнику ОП.

Тоді ексрозвідник згадав про брата Єрмака, який, за його словами, вимагав по 10 тисяч доларів США за зустріч з тодішнім керівником ОП.

Пізніше у коментарі Цензор.НЕТ він назвав причини цієї перепалки.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

За словами Червінського,Єрмак сказав ГУР знищити всі матеріали у справі "вагнерівців".

Справа Дениса Єрмака

Нагадаємо, 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Читайте: Маю багато недоліків, "але відсутність розуму я до них не зараховую", - Єрмак