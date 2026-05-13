ВАКС відмовив у допиті Червінського як свідка у справі Єрмака. ВIДЕО

ВАКС відмовив у допиті ексрозвідника Романа Червінського як свідка у справі екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Прокурор заявила, що до неї звертався Роман Червінський, який може надати показання щодо можливості Єрмака здійснювати тиск. Вона заявила клопотання про допит свідка Червінського.

Захист сказав, що Червінський не є свідком у провадженні про "відмивання брудних грошей".

Прокурорка просить дослідити клопотання Червінського.

"Якщо є інші особи, яким відомі факти, що можуть мати значення для цього провадження, то вони можуть звернутися до НАБУ", - додала Гребенюк.

Суддя Ногачевський клопотання про допит Червінського залишив без розгляду.

Що передувало?

У січні 2026 року Червінський заявив, що Андрія Єрмака було зараховано до штату Служби зовнішньої розвідки.

На його думку, кадрові рішення уже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака негативно вплинули на обороноздатність України напередодні повномасштабного російського вторгнення.

13 травня Червінський та Єрмак влаштували перепалку у ВАКС, де розглядали запобіжний захід екскерівнику ОП.

Тоді ексрозвідник згадав про брата Єрмака, який, за його словами, вимагав по 10 тисяч доларів США за зустріч з тодішнім керівником ОП.

Пізніше у коментарі Цензор.НЕТ він назвав причини цієї перепалки.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

За словами Червінського,Єрмак сказав ГУР знищити всі матеріали у справі "вагнерівців".

Справа Дениса Єрмака

Нагадаємо, 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

ВАКС така ж продажна організація бо призначення туди робив якраз ЗЕрмак і шобла. Чого ж ще чекати?
13.05.2026 14:38
13.05.2026 14:38 Відповісти
Ось як відбувається "правосуддя" по-українськи:
13.05.2026 14:42
"18 хмельницьких прокурорів із 33, яких зі скандалом позбавили інвалідності, заявивши про її фіктивність, через суд вже повернули собі цей статус.Про це повідомляє NGL media, проаналізувавши рішення судів з адміністративних справ із Єдиного реєстру судових рішень.
Загалом до суду звернулися 32 прокурори із 33, позбавлених інвалідності - тобто майже всі. 18 прокурорів отримали позитивні рішення суду та відновили інвалідність на підставі процедурних порушень під час перевірок (наприклад, з'ясувалося, що частину рішень про відміну інвалідності приймали заочно або без належного повідомлення прокурорів про перевірки). При цьому медичні показання суд не аналізував."
13.05.2026 14:42 Відповісти
Ну що ж, раз забрати інвалідність ну ніяк не виходить - треба зробити їх інвалідами де-факто
13.05.2026 14:48
13.05.2026 14:48 Відповісти
Сподіваюся що заради грошей вони себе дійсно інвалідами зробили. А так, всіх інвалідів звільнити, та суддів теж, но хто це зробить якщо в тилу тільки інваліди, або такі ж слуги як і все що є при владі
13.05.2026 14:52 Відповісти
Це так, але яке відношення прокурори САП і судді ВАКС мають до тих Хмельницьких прокурорів і судів? Це незалежна структура і вона приймає рішення по тих справах, які є у їх провадженні. Точніше по тих справах, які розслідувало НАБУ.
У справі про інвалідність прокурорів Хмельницької області фігурують кілька ключових інстанцій, які приймали рішення на різних етапах - від встановлення статусу до його скасування та поновлення через суд.: Хмельницька обласна МСЕК (керівниця - Тетяна Крупа): Саме ця комісія встановила інвалідність II групи 50+ місцевим прокурорам, що спричинило масштабний скандал.Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності (Дніпро): За рішенням РНБО, цей інститут перевіряв обґрунтованість рішень МСЕК і скасував інвалідність 33 прокурорам, а ще 23 - змінив групу.
Хмельницький окружний адміністративний суд приймає рішення за позовами прокурорів, які оскаржують скасування інвалідності. Станом на травень 2026 року, понад 18 прокурорів через цей суд повернули собі групу інвалідност. ТО ДЕ ТУТ ДІЇ ВАКС І САП????
13.05.2026 16:51 Відповісти
бідолашні ...в них же особливі потреби, як вони в загалі з таким станом здоров'я можуть працювати?!
...кожен третій в відомстві інвалід?! Що це за інклюзія?
13.05.2026 22:10 Відповісти
Чого саме вона "продажна", i що на юридичнiй мовi означае "продажна"?

Суд не видумуе нiчого вiд себе, вiн лише спiвставляе клопотання з УПК та КАСУ.

Судом розглядаеться якась справа, у даному випадку про вiдмивання грошей через схему з кооперативом "Династія".

I тут входить хтось, хто як свiдок, готовий давати показання про те що брат пiдозрюваного вимагав якiсь 10 тисяч, або щось iнше.

Це як на вашому судовому процесi про розлучення з дружиною з'явиться свiдок, що бачив як ви проiхали на червоний

Суддя передбачувано спитав - свiдку е що зазначити про вiдмивання грошей через кооператив "Династiя"? Вiдповiдь почув заперечувальну. Ну i нафiга тодi долучати свiдка в справу, по якiй вiн не може нiчого засвiдчити?
13.05.2026 15:00 Відповісти
Та ні пане, раджу проситати УПК портнова. Захист підозрюваного відмовив у залученні до цієї справи в якості свідка Романа Червінського. Але ніхто не заважає Роману Червінському написати окрему заяву і віддати в НАБУ чи САП, по фактах злочину Єрмака.
13.05.2026 16:45 Відповісти
На жаль
13.05.2026 14:40 Відповісти
І знову ШОУ......
13.05.2026 14:43 Відповісти
Одна питання, скільки це коштувало?
13.05.2026 14:46 Відповісти
Суддя поставлений туди Єрмаком-мабуть таки купив собі цю посаду через Дениску Єрмака.Навіщо йому свідки по цій справі-ще його фамілія "випливе".
13.05.2026 14:49 Відповісти
Намагався почути на відео чому саме суддя не підтримав клопотання Червінського-нічого не почув, чи то я глухий (
13.05.2026 14:51 Відповісти
Я не юрист, але мені здається, що не можна отак просто сказати - я хочу бути свідком. Це ж можна так нескінченно додавати свідків до процесу просто тому, що вони так захотіли. Напевно треба дійсно якось включити спочатку його до справи. Чи як там по процедурі?
13.05.2026 14:51 Відповісти
А він не просто сказав. Він до САП заяву подав.
13.05.2026 14:57 Відповісти
Знов показуха проплачена
13.05.2026 14:52 Відповісти
Це вони (судді)'зробили після поради ворожки чи на власний ризик?)
13.05.2026 14:56 Відповісти
Усим безладом в Україні керує Зеленськийй !!!!!! , Ухилянт - боневтік - Зеленський,, це лихо не про Україну..... Боневтік та його потужні 5-6 крадіїв , мародерят Україну під час війни....
13.05.2026 14:58 Відповісти
ну, і нафіга тому ВАКСу зайві проблеми?..
у них вже є написаний "правільний отвЄт" і все йде тупо по зєлєнско-дермовому сценарію..
13.05.2026 15:10 Відповісти
Хто ж дозволить Червінському втрутитися у сценарій вистави "Суд над д*Єрмаком".
13.05.2026 15:19 Відповісти
Довести обвинение в таком деле и так не просто
Нельзя сейчас распыляться
На этом адвокаты ЕРМАКА могут так сыграть !!!!
Надо сначала одно дело довести до конца
А потом открыть дело по заявлению Червинского
Вы же знаете ,как прокуроры во всем мире готовятся к процессу
Это же не на рояле **** играть
Сколько дел не попадают в суд
Или рассыпаются в суде
Когда прокуроры не действуют жестко по регламенту
У ЕРМАКА теперь ЛУЧШИЕ АДВОКАТЫ УКРАИНЫ!!!
Такие адвокаты умеют РАЗВАЛИТЬ ЛЮБОЕ ДЕЛО.....
13.05.2026 15:24 Відповісти
Справа в тому, що адвокати єрмака в своїй більшості працювали по "понятіям", а не по закону. Тому не все так просто, що можуть розвалити будь-яку справу. Просто всі зправи проти інвалідів вже на самому початку спеціально були сфабриковані так, що вони будуть легко розвалені в суді. А чому це так, бо суд даже не розглядав інваліднісь інвалідів-прокурорів, а задовольнив їхні позови.
13.05.2026 16:29 Відповісти
ВЫ ошибаетесь
Эти люди ВЫЖИЛИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
При всех властях
Потому что они ,в отличие от ВОВЫ и Андрея - ПРОФИ!!!!
В суде хороший адвокат может развалить даже очень крепкое дело
Хороший адвокат поэтому и стоит во всем мире дорого....
13.05.2026 16:44 Відповісти
Приїхали, що і доводить, що спостерігаємо цирк на дроті для європейців, мовляв бачите як боремося з корупцією. Потім відпустять під залог, який поступово зведуть до нуля, а там і закордон чкурне. Хтось чекав, що зебанда хоч одного свого реально покарає?
13.05.2026 15:31 Відповісти
Боже дай їм розум читаючи ці дописи розумієш -цей нарід приречений, є дві літери "альфа " та "омега",це початок ,а найголовніше кінець...
13.05.2026 15:43 Відповісти
13.05.2026 15:53 Відповісти
Скажи, кто твой друг, и я скажу кто Ты !
13.05.2026 18:09 Відповісти
якийсь дивний суд над єрмаком . на плівках зрозуміло що один маєток для андрія другий для чернишова третій для міндіча а четвертий для вови --- а назвати того вову стісняються чи соромляться а той вова наш просрочений пересідєнт зеленський так ту істоту навіть свідком не можна до суду привезти де судять його ..віце-преза.. щоб пояснив нарешті хто такий вова
13.05.2026 18:13 Відповісти
В 2019 році до влади прийшли - ліквідатори України !" (с) С.І. Хмара
13.05.2026 21:10 Відповісти
14.05.2026 04:12 Відповісти
14.05.2026 04:13 Відповісти
Ви дивіться тут пообережніше з коментарями, бо якщо "наш самий справідлівий суд в мірє" да випустить єрмачелу за відсутністю доказової бази ! Та-да-да-дам ! Стопудово отримаєм реінкарнацію берії в Україні. І возрадуєтся, і будіт ржать в екстазє мудрий нарід, ліш би нє Порох.
14.05.2026 08:35 Відповісти
 
 